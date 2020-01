Un club égyptien recrute le joueur le plus âgé du monde... à 75 ans

Le joueur professionnel le plus âgé au monde a signé dans un club égyptien à 75 ans.

L'Association égyptienne de football (EFA) a annoncé l'enregistrement de ce qu'elle considère comme le joueur professionnel le plus âgé au monde.

Le club de troisième division du "6 octobre" a signé Ezz El-Din Bahader, 75 ans.

L'EFA et Bahader ont invité le Livre Guinness des records à venir le voir jouer dans un match de troisième division dans le but de faire enregistrer son record en tant que joueur professionnel le plus âgé au monde.