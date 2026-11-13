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Walid Regragui For The Coaches VoiceGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un club de Ligue des champions ouvre ses portes : Regragui aux portes d'une nouvelle aventure européenne

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Le Marocain Walid Regragui, ancien sélectionneur de l'équipe du Maroc, est entré avec force dans le cercle des candidats pour prendre en main l'entraînement du club français de Lens, alors que la direction du club s'active pour recruter un nouvel entraîneur, après le limogeage de Yannick Cahuzac en raison de la baisse des résultats, et notamment la lourde défaite face au club italien de Côme sur le score de 1-9 en Ligue des champions.

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Le journaliste français spécialisé dans le marché des transferts, Santi Aouna, a révélé via son compte sur la plateforme « X » que Regragui et Pierre Sage sont en tête de la liste des candidats pour prendre les rênes techniques de l'équipe.

Il a précisé que Sage demeure l'option privilégiée par la direction du club, mais que la cote de l'entraîneur marocain a grimpé ces derniers temps, grâce à son expérience d'entraîneur, à sa bonne connaissance du football français, ainsi qu'à son palmarès riche en succès.

Il a ajouté que Regragui a déjà tenu une réunion avec les responsables de Lens pour discuter de la possibilité d'assumer cette mission.

Ces manœuvres interviennent dans le contexte de la situation difficile que traverse Lens lors de la saison 2026-2027, puisque le club occupe la 11e place au classement du championnat de France avec 13 points, obtenus grâce à 4 victoires et un match nul contre 5 défaites en 10 matchs.

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L'équipe a inscrit 17 buts, tandis que ses filets ont encaissé 15 buts, un bilan qui ne satisfait pas les ambitions de la direction et des supporters.

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Sur le plan européen, la situation de l'équipe ne semble pas meilleure, puisqu'elle occupe la 33e place lors de la phase de championnat de la Ligue des champions d'Europe avec 3 points, après avoir obtenu une seule victoire et subi 3 défaites lors des 4 premières journées.

La lourde défaite face à Côme sur le score de 1-9 à domicile est venue accroître la pression sur le staff technique, précipiter le départ de Cahuzac et ouvrir la porte à la direction du club pour se mettre en quête d'un remplaçant capable de redresser la barre, Regragui en tête.

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L'entraîneur marocain, âgé de 50 ans, possède une expérience variée en matière d'entraînement, dont les étapes les plus marquantes ont commencé avec le FUS Rabat en 2014, où il a réussi à bâtir une équipe forte et organisée, qu'il a menée au sacre en championnat du Maroc en 2016, décrochant le premier titre de championnat de l'histoire du club.

Après d'autres expériences d'entraîneur, il a pris les rênes de la sélection marocaine en août 2022, quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar.

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La réalisation la plus marquante dans le parcours de Regragui a été de mener le Maroc en demi-finale du Mondial 2022, devenant ainsi le premier entraîneur à conduire une sélection arabe et africaine à ce stade dans l'histoire de la compétition.

Il a également contribué à l'ascension du Maroc à la huitième place mondiale et à la tête du classement africain, la sélection ayant obtenu sous sa direction 36 victoires en 49 matchs, contre seulement 5 défaites.

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Malgré son départ de la sélection marocaine en mars 2026, quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, Regragui jouit toujours d'une grande estime dans son pays, grâce à la réalisation historique accomplie avec le Maroc.

La porte de Lens pourrait représenter une occasion pour son retour sur les terrains européens par la voie de l'entraînement, dans l'attente de la décision de la direction du club français, qui hésite entre lui et Pierre Sage, dans un contexte d'efforts visant à rétablir l'équilibre de l'équipe et à redresser sa trajectoire dans les compétitions nationales et continentales.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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