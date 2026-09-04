Un club de deuxième division d'un championnat arabe en négociations avec Sancho

Le club de Sokour Al Arab, qui évolue en deuxième division émiratie, s'apprête à soumettre une offre pour recruter l'Anglais Jadon Sancho, ancien ailier de Manchester United, dans une tentative d'attirer le joueur de 26 ans vers le projet ambitieux du club, après qu'il est devenu libre à la suite de son départ du club anglais.

Selon le journal britannique « Mirror », Sokour Al Arab prévoit de prendre contact avec plusieurs joueurs de renom actuellement sans contrat, Sancho arrivant en tête des noms ciblés.

Le projet est piloté par l'ancien joueur anglais Jonjo Shelvey, tandis que Danny Simpson, sacré champion de Premier League avec Leicester City en 2016, occupe le poste de joueur-entraîneur, aux côtés de Ravel Morrison, nommé capitaine de l'équipe.

Sancho a quitté Manchester United à l'expiration de son contrat en juin dernier. Aston Villa n'a par ailleurs pas levé l'option d'achat le concernant à l'issue de son prêt la saison dernière, faisant de l'ailier anglais un joueur libre de tout transfert.

Sancho avait rejoint Manchester United en provenance du Borussia Dortmund en 2021 pour 85 millions d'euros, mais il a rencontré des difficultés à s'imposer au sein de l'équipe, avant de revenir à Dortmund en prêt en janvier 2024 et de disputer avec lui la finale de la Ligue des champions.

Le joueur a ensuite rejoint Chelsea, avec qui il a remporté le titre de la Ligue Europa, avant que les négociations pour son transfert définitif au club londonien ne s'enlisent, ce qui l'a conduit à rejoindre Aston Villa en prêt, où il a marqué un but et délivré 3 passes décisives en 39 matchs.

Bien que Sancho ait été associé ces derniers temps à un transfert vers plusieurs clubs, dont la Fiorentina, la Roma et Palmeiras, aucune de ces négociations n'a abouti à un accord définitif.

Sokour Al Arab espère profiter de la situation actuelle de Sancho et le convaincre de tenter une nouvelle expérience à Dubaï, dans une opération qui pourrait offrir à l'ailier anglais l'occasion de relancer sa carrière après des années marquées par des hauts et des bas continuels.