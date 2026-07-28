Un club d’Eredivisie s’est manifesté auprès du PSV pour Joël Drommel, un autre club voulait également le gardien

Joël Drommel suscite de nouveau de l’intérêt en Eredivisie. Le journaliste spécialisé mercato Mounir Boualin annonce que le FC Twente s’est manifesté auprès du PSV pour le gardien.

Au Philips Stadion, Drommel se situe dans la hiérarchie derrière Matej Kovár et Nick Olij. La saison dernière, le natif de Bussum a été prêté au Sparta Rotterdam, où il a réalisé un excellent exercice.

Après Kayne van Oevelen et Jeffrey de Lange, le directeur du Twente Erik ten Hag a désormais jeté son dévolu sur Drommel. Les Tukkers recherchent activement un concurrent pour le gardien Lars Unnerstall.

Selon Boualin, De Lange reste pour l’instant un candidat sérieux, mais l’Olympique de Marseille a déjà rejeté deux offres venues d’Enschede. Jasper Schendelaar apparaît également comme une option intéressante pour Twente, même si la préférence va actuellement à Drommel et De Lange.

Le FC Twente n’a pas encore formulé d’offre officielle au PSV, mais souhaiterait, selon les informations, tenter de recruter le gardien. D’après Boualin, Drommel est ouvert à un retour à Twente. Un transfert à l’étranger fait également partie des options sérieuses pour le dernier rempart de 29 ans, encore sous contrat à Eindhoven jusqu’à la mi-2027.

Rik Elfrink, de l’Eindhovens Dagblad, confirme l’information de Boualin et ajoute que Ten Hag s’est entretenu avec Drommel mardi après-midi. Il précise également que Twente s’est correctement manifesté auprès du club d’Eindhoven. Le NEC voulait lui aussi s’attacher les services de Drommel, mais cela n’aurait été possible que sous la forme d’un prêt.

Plus tôt, Boualin avait indiqué dans le podcast Transfermind que Drommel s’était fait remarquer par Feyenoord. Selon lui, le gardien figurait sur une liste du club de Rotterdam, mais le club du Stadion n’a donné aucune suite.