Aymen Sliti évoluera en prêt à l’Excelsior la saison prochaine, rapporte Voetbal International. Feyenoord a choisi de laisser le talent gagner du temps de jeu ailleurs.

Le mois dernier, un accord entre l’Excelsior et Feyenoord pour Sliti semblait déjà proche, mais il avait alors été décidé de « reporter » l’opération. Cette fois, le prêt va bien se faire, selon Joost Blaauwhof.

Plusieurs autres clubs étaient également en lice, mais Sliti a opté pour un pas en Eredivisie. À l’Excelsior, il va se concentrer sur le poste d’ailier droit, dit-on.

Sliti est encore sous contrat au De Kuip jusqu’à la mi-2029 et a disputé jusqu’ici 28 matches officiels avec l’équipe première de Feyenoord. Il y a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Il s’agit du deuxième prêt conclu entre l’Excelsior et Feyenoord cet été. Plus tôt, l’arrivée de Jan Plug avait déjà été officialisée.

Avec le départ de Sliti, ainsi que le départ précédent de Leo Sauer, Feyenoord devra probablement partir à la recherche d’un nouvel ailier gauche. Face à l’Atalanta (2-1) le week-end dernier, Gaoussou Diarra avait encore débuté à ce poste.