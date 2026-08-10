Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest, a engagé des poursuites contre Crystal Palace en raison d'une banderole injurieuse.

Selon BBC Sport, les avocats de Marinakis ont déposé une plainte pour diffamation devant la Haute Cour, à propos d'une banderole brandie par les supporters de Crystal Palace, montrant le propriétaire de Nottingham en train de pointer un pistolet sur la tête du joueur Morgan Gibbs-White.

La banderole a été aperçue lors d'un match qui s'est soldé par un nul 1-1 en Premier League anglaise, entre les deux équipes au stade de Selhurst Park en août dernier, et portait l'inscription « M. Marinakis n'est pas impliqué dans le chantage, le trucage de matches, le trafic de drogue ou la corruption ».

Marinakis a constamment nié avoir commis la moindre infraction en lien avec ces accusations.

En novembre 2025, la Fédération anglaise a inculpé Crystal Palace pour ne pas avoir veillé à ce que ses supporters ne se comportent pas de manière inconvenante.

Bien que la banderole n'ait pas été spécifiquement citée comme motif de l'inculpation, il existe des règles strictes concernant les messages comportant des slogans diffamatoires, politiques ou injurieux.

L'international anglais Morgan Gibbs-White avait été proche de quitter Nottingham l'été dernier, après que Tottenham eut semblé activer une clause libératoire d'une valeur de 60 millions de livres sterling dans son contrat.

Mais il a signé un nouveau contrat pour rester à Nottingham Forest, et il a évoqué sa décision lors d'un entretien mené aux côtés de Marinakis.