Chelsea a enregistré la plus grosse perte de son histoire en Premier League lors de la saison 2024/25, a annoncé le club mercredi via ses canaux officiels. Le club londonien a affiché une perte de pas moins de 262 millions de livres sterling, soit un peu plus de 300 millions d'euros.

Ce chiffre bat largement le précédent record. En 2011, Manchester City avait annoncé une perte de 197,5 millions de livres sterling, soit 226 millions d'euros. La perte de Chelsea s'élève donc à environ 75 millions d'euros de plus.

Cette perte financière colossale intervient malgré le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de l'histoire du club. Les Blues ont en effet généré 490,9 millions de livres sterling (563 millions d'euros) de recettes.

Depuis le rachat par BlueCo, Chelsea a dépensé plus d’un milliard d’euros sur le marché des transferts. Les transferts d’Enzo Fernández et de Moisés Caicedo ont coûté respectivement 121 et 116 millions d’euros au club.

L'arrivée de Wesley Fofana (80 millions) et de Mykhaylo Mudryk (70 millions) a également coûté 150 millions d'euros. De plus, Chelsea a offert de longs contrats à de jeunes talents, qui ont été recrutés pour des dizaines de millions.

Une amende de l'UEFA de 31 millions d'euros – pour violation des règles financières – a également été infligée au cours de l'exercice 2024/25. Chelsea doit en outre craindre de passer à côté des millions de la Ligue des champions la saison prochaine.

L'équipe, actuellement dirigée par l'entraîneur Liam Rosenior, occupe la sixième place de la Premier League. Ce classement final ne lui donnerait pas le droit de participer à la compétition qui rapporte des milliards à la fin de l'année.