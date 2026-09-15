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Sydney Jordan

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Un club allemand se manifeste pour un ancien du Feyenoord et envisage une offre de plusieurs millions

Mercato
Sparta Prague
Feyenoord
M'Gladbach
B. Priske

Brian Priske figure sur la liste de souhaits du Borussia Mönchengladbach, selon Farzam Abolhosseini du média danoisTipsbladet.L’ancien entraîneur de Feyenoord travaille actuellement au Sparta Prague et doit succéder à l’entraîneur limogé.

Mönchengladbach veut le technicien danois comme nouvel entraîneur principal du club. Les Allemands envisagent, dans les prochains jours, de formuler une offre de plusieurs millions pour Priske afin de le débaucher du neuvième de la 1. Liga tchèque.

Au Borussia Mönchengladbach, c’est l’alerte rouge. L’équipe traverse une forme dramatique et cela se reflète au classement. Le club partage la dernière place avec le Hamburger SV. Les deux clubs n’ont encore pris aucun point. Die Fohlen ont déjà perdu contre le RB Leipzig (3-0), le SV Elversberg (3-4) et Fribourg (5-0).

Cela a suffi à la direction pour licencier l’entraîneur Eugen Polanski. Entre-temps, Mönchengladbach a jeté son dévolu sur Priske, qui n’a lui aussi pas particulièrement bien commencé avec son équipe. En huit matches, le Sparta Prague n’a pris que douze points. Le club s’est imposé à quatre reprises et s’est incliné quatre fois.

Priske pourrait éventuellement ajouter un nouvel employeur à son CV. Il a auparavant travaillé à Midtjylland et au Royal Antwerp, alors qu’il effectue actuellement son deuxième passage au Sparta Prague. Lors de la saison 2024/25, l’entraîneur était sous contrat avec Feyenoord, où il a été licencié prématurément.

Le point culminant absolu de sa période à Rotterdam a été la campagne de Ligue des champions avec Feyenoord. Son équipe y a notamment battu le Bayern Munich (3-0) et éliminé l’AC Milan sur l’ensemble des deux matches (2-1).

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