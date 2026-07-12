Un club allemand pourrait offrir une porte de sortie à Timon Wellenreuther à Feyenoord

Selon De Telegraaf, Timon Wellenreuther serait dans le viseur du VfL Wolfsburg. Relégué de Bundesliga, le club allemand se tourne vers d’autres options après avoir manqué la signature du gardien du Hertha BSC, Tjark Ernst, et souhaite offrir à Wellenreuther une porte de sortie de Feyenoord.

Les Rotterdamois se sont également lancés dans la course pour s'attacher les services d'Ernst, courtisé aussi par le Celtic, le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg.

Le club de Volkswagen était sur le point de finaliser l’arrivée d’Ernst, mais la relégation des Loups en 2. Bundesliga a fait échouer ce transfert.

Feyenoord a depuis formulé une offre pour le gardien de 23 ans, mais, selon Bild, celle-ci était inférieure à sa clause de transfert fixée à cinq millions d’euros.

Plus tôt dans la semaine, le site de supporters FR12.nl annonçait déjà son départ imminent, la direction ayant décidé de ne pas prolonger son contrat. Malgré tout, l’Allemand a gardé les cages pendant l’intégralité de la rencontre face au Club de Bruges (3-1).

Feyenoord souhaite percevoir une indemnité de transfert et doit donc le céder cet été. Le gardien, qui estime ne pas être suffisamment valorisé, est lui aussi partant pour un nouveau challenge.

Wolfsburg pourrait lui offrir cette issue. Selon des sources allemandes citées par De Telegraaf, le club s’intéresse au gardien, arrivé au De Kuip en 2023. Wellenreuther est encore sous contrat avec Feyenoord jusqu’en milieu d’année 2027.