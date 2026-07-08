De nouvelles statistiques mettent en lumière les performances décevantes de Cristiano Ronaldo, capitaine de l’équipe du Portugal, lors des deux dernières Coupes du monde : en 2022 au Qatar et en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le capitaine portugais n’a pas pu concrétiser son rêve de soulever le trophée, éliminé en quarts de finale par le Maroc en 2022, puis en huitièmes par l’Espagne en 2026.

Ses difficultés ne se sont pas arrêtées là : ses performances individuelles l’ont également placé dans une statistique peu enviable, où il se trouve isolé.

Selon la chaîne « DAZN », Ronaldo est le seul joueur à avoir disputé plus de 500 minutes lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde sans réussir le moindre dribble.

Des articles précédents avaient déjà souligné une autre statistique révélatrice : la star portugaise a tenté moins de dribbles que Vizinha, le gardien cap-verdien, lequel a réussi une seule et unique feinte lors du match contre l’Argentine en seizièmes de finale.

À ce jour, le joueur n’a pas encore officialisé son éventuelle retraite internationale, même si sa sœur a laissé entendre que ce Mondial pourrait être son dernier sous le maillot de la « Seleção das Quinas ».