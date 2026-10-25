Un Clasico sans Vinicius : qu'est-il arrivé au Real lors de sa dernière confrontation face au Barça sans la star brésilienne ?

Au cours des dernières années, Vinicius Junior est devenu l'une des grandes vedettes des Clasicos, mais son absence ce soir face au Barcelone au Camp Nou, pour cause de suspension, rappelle le dernier match entre les deux rivaux que le Real Madrid a disputé sans la participation de la star brésilienne, avant qu'il ne devienne l'un des principaux leaders de la nouvelle génération du club madrilène.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le Clasico tant attendu sera le premier sans Vinicius depuis 2019, après que la star brésilienne a participé au Clasico durant les sept années suivantes consécutivement, et qu'elle a été au cœur des événements, que ce soit lorsqu'elle a inscrit un triplé en finale de la Supercoupe d'Espagne en 2025, ou lorsqu'elle est restée sans influence lors des deux matchs où le Barcelone a balayé le Real Madrid sur le score de 4-0 dans son fief, en 2022 et 2024 respectivement.

Vinicius a participé aux Clasicos depuis la rencontre disputée le 1er mars 2020, tandis que le dernier Clasico qu'il a manqué remonte au 18 décembre 2019, lorsqu'il était assis sur le banc des remplaçants et que Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid à l'époque, avait décidé de ne pas faire appel à lui, préférant une composition organisée en 4-3-1-2.

La composition comptait alors Isco au poste de meneur de jeu, derrière le duo Gareth Bale et Karim Benzema en ligne d'attaque, tandis que le milieu de terrain était formé de Casemiro, Toni Kroos et Fede Valverde, et qu'en défense évoluaient Ferland Mendy et Dani Carvajal sur les côtés, ainsi que Sergio Ramos et Raphaël Varane dans l'axe, Thibaut Courtois assurant quant à lui la garde des buts.

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Cette rencontre s'est terminée sur un match nul vierge 0-0, ce qui en fait le dernier Clasico à s'être achevé sans but depuis lors. Elle a aussi été associée à des circonstances politiques exceptionnelles, puisqu'elle devait initialement se tenir le 26 octobre, avant d'être reportée en raison des fortes tensions qu'ont connues les rues de Barcelone, sur fond de la décision judiciaire rendue la veille concernant les événements du 1er octobre 2017 et ceux qui ont suivi.

Mais chaque Clasico a ses propres circonstances, et le Real Madrid semble cette fois moins affecté par l'absence de Vinicius. On peut même considérer la suspension comme un facteur arrangeant pour l'équipe, au vu du parcours du joueur brésilien cette saison, car il aurait pu s'imposer dans le onze de départ en raison de son statut au sein de l'équipe, indépendamment de son niveau technique, ce qui aurait pu susciter une large controverse.

En revanche, l'absence de Vinicius offre l'occasion à Yan Diomande d'obtenir davantage d'espace, pour devenir l'un des principaux joueurs sur lesquels le Real Madrid compte dans cette rencontre. Le match représente un grand test pour la star ivoirienne, que le club a recrutée pour 146 millions d'euros cette saison, ce qui en fait le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid, dans une grande attente de ce qu'elle proposera lors de ce sommet.

Ainsi, les statistiques de Vinicius dans les Clasicos reculent momentanément. Elles s'élèvent à 8 buts en 24 matchs, au cours desquels il a réalisé 11 victoires contre 12 défaites et un nul, tandis que démarre en parallèle le parcours de Diomande dans l'inscription de ses propres statistiques face au Barcelone.

L'éclosion de l'ancien joueur de Leipzig, s'il parvient à saisir l'occasion et livre une performance solide qui renforce ses chances d'obtenir davantage de temps de jeu, pourrait porter un coup au statut de Vinicius, qui pourrait se retrouver dans une situation moins favorable que celle qui était la sienne à l'arrivée de José Mourinho.

Malgré cela, la situation ne se clarifiera que lorsque les Clasicos reprendront, que ce soit lors d'une éventuelle finale de la Supercoupe d'Espagne en 2027, ou lors d'une rencontre possible en Coupe du Roi ou en Ligue des champions, ou encore lors du match retour de la Liga au stade Santiago-Bernabéu.