Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a créé une véritable surprise en plaçant l'Espagnol Fabián Ruiz en tête des candidats au sacre du Ballon d'Or 2026, s'appuyant sur le bilan exceptionnel réalisé par le milieu de terrain avec son club et sa sélection nationale au cours d'une saison exceptionnelle marquée par la conquête des plus grands titres.

Quelques heures avant le coup d'envoi de la Supercoupe d'Europe 2026, Luis Enrique a déclaré lors de l'entraînement du Paris Saint-Germain, selon le journal espagnol « Sport », que Fabián avait de très fortes chances de concourir pour le trophée, après avoir décroché la Coupe du monde, le Championnat d'Europe, la Ligue des champions et la Ligue des nations.

L'entraîneur espagnol a affirmé avec conviction : « Fabi a remporté la Coupe du monde, le Championnat d'Europe il y a deux ans, la Ligue des champions à deux reprises consécutives, et la Ligue des nations... Le Ballon d'Or ! Le Ballon d'Or, sans aucun doute ! »

Le soutien ne s'est pas limité à Luis Enrique, puisque Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, a exprimé sa conviction que son coéquipier méritait de concourir pour le trophée, en déclarant : « Tout ce qui manque, c'est le Ballon d'Or, c'est tout », en référence au fait que Ruiz possède déjà un palmarès bien fourni en titres, et qu'il ne lui manque que la plus grande consécration individuelle du football mondial.

Fabián Ruiz possède un palmarès exceptionnel ces derniers temps, après avoir joué un rôle important dans les succès du Paris Saint-Germain et de la sélection espagnole, ayant remporté avec le club français les titres de la Ligue 1, de la Ligue des champions, de la Coupe intercontinentale et du Trophée des champions, en plus de la Supercoupe d'Europe, tout en étant l'un des éléments influents de la sélection espagnole dirigée par Luis de la Fuente.

Une saison exceptionnelle qui place Fabián parmi les grands

Ruiz dispose d'une occasion historique d'inscrire son nom sur la liste des lauréats du Ballon d'Or, après s'être transformé au cours des dernières années d'un milieu de terrain prometteur en l'un des joueurs les plus en vue à son poste sur la scène mondiale.

La course au Ballon d'Or ne se limite pas à Ruiz seul, puisque la liste des concurrents comprend un grand nombre de stars de premier plan, à commencer par le Français Kylian Mbappé, l'Anglais Harry Kane, l'Espagnol Lamine Yamal, le Français Ousmane Dembélé, Michael Olise et le Norvégien Erling Haaland.

Kvaratskhelia, l'outsider

En revanche, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia se distingue comme l'un des principaux candidats susceptibles de bouleverser les calculs de la course, après avoir joué un rôle central dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, malgré son absence à la Coupe du monde.

Kvaratskhelia a affiché des statistiques remarquables dans la compétition européenne, après avoir inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matchs, en plus de sa contribution directe à 10 buts durant les phases à élimination directe, avec 6 buts et 4 passes décisives, ce qui lui a valu le trophée de meilleur joueur de la saison en Ligue des champions, selon les données figurant dans le rapport.

Malgré cela, la course au Ballon d'Or reste ouverte à toutes les probabilités, surtout avec la confirmation que remporter la Coupe du monde représente un facteur important mais ne garantit pas de trancher l'attribution du trophée, qui est censé revenir au meilleur joueur de toute la saison, et non au meilleur de la seule Coupe du monde.