Un choix qui fait débat : pourquoi l'Algérie mise-t-elle sur l'ancien entraîneur du Qatar ?

Le dossier du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne a connu des développements rapides ces dernières heures, après que les conclusions de la réunion de la Direction technique nationale relevant de la Fédération algérienne de football ont révélé de forts indices selon lesquels l'identité du prochain entraîneur est désormais quasiment tranchée, l'Espagnol Félix Sánchez se rapprochant de la succession du Suisse Vladimir Petković, malgré la vive controverse qui entoure ce choix.

Le journal algérien El Khabar a rapporté que l'ambiance de la réunion de la Direction technique nationale laissait entendre que le débat ne portait plus sur l'identité du nouvel entraîneur, mais était passé à l'étape de la finalisation des procédures liées à sa nomination.

Selon les échanges tenus durant la réunion, le trio composé d'Ali Mouser, directeur technique national, de Rabah Saâdane, coordinateur de la Direction technique nationale, et de Karim Kaced, membre de la Direction technique nationale, a envoyé des signaux clairs indiquant que le choix s'était porté dès le départ sur l'Espagnol Félix Sánchez.

Au cours de leur exposé, les responsables ont insisté sur l'excellence de l'école espagnole en matière d'entraînement, tout en soulignant que le prochain entraîneur ne serait pas tenu d'appliquer le style du « tiki-taka », mais de proposer une philosophie adaptée aux capacités de l'équipe nationale algérienne et à la nature de ses joueurs.

En revanche, il est apparu que les autres noms figurant sur la liste restreinte n'étaient que des options de forme soumises à l'étude, parmi lesquels le Portugais Roberto Martínez, le Belge Tom Saintfiet et le Néerlandais Frank de Boer, en plus de l'Espagnol Rafael Benítez, dont les discussions ont indiqué qu'il avait posé comme condition d'être accompagné de l'intégralité de son staff technique composé de 11 personnes, ce qui n'a pas obtenu l'accord de la Fédération algérienne.

Antar Yahia sera le trait d'union

Lors de la réunion, la question de la langue et l'éventualité de difficultés de communication au sein de l'équipe nationale en cas de recrutement d'un entraîneur espagnol ont également été soulevées.

Cependant, Ali Mouser, Rabah Saâdane et Karim Kaced ont assuré que ce point ne représenterait aucun obstacle, expliquant qu'Antar Yahia ferait partie du nouveau staff technique de l'équipe première, en tirant profit de sa maîtrise de la langue espagnole, afin de jouer le rôle de trait d'union entre l'entraîneur et les joueurs.

Parmi les interventions les plus marquantes de la réunion figure la proposition avancée par le directeur technique du club du MC Alger, Boualem Charef, qui a appelé à renforcer le staff technique par un second adjoint algérien aux côtés d'Antar Yahia.

Charef a proposé pour ce poste l'ancien défenseur international Samir Zaoui, estimant qu'il possède le caractère et l'expérience suffisants pour apporter une véritable plus-value au sein de l'encadrement technique.

Cette proposition a suscité une réaction notable après que Rabah Saâdane l'a accueillie par un large sourire, ce que beaucoup ont considéré comme un indice porteur de significations dépassant la simple politesse, et reflétant peut-être une acceptation de principe de l'idée.

Pourquoi Sánchez devance-t-il ses concurrents ?

Le journal « El Khabar » a précisé que tous les indices penchent en faveur de Félix Sánchez, qui semble le mieux placé pour prendre en main l'entraînement de l'Algérie.

Cela s'explique par plusieurs facteurs, au premier rang desquels son accord pour travailler aux côtés d'un adjoint algérien, condition à laquelle la Fédération algérienne de football tient fermement, alors que certains des autres noms proposés n'ont pas manifesté le même enthousiasme à l'égard de cette exigence.

Le volet financier a également joué un rôle important pour faire pencher la balance en faveur de l'entraîneur espagnol, ses prétentions financières étant moins élevées comparées à celles des autres entraîneurs contactés.

Malgré le rapprochement de Sánchez de la tête de l'équipe nationale algérienne, ce choix n'est pas exempt de points d'interrogation, notamment en ce qui concerne les critères techniques sur lesquels la Fédération algérienne s'est appuyée pour le préférer à des entraîneurs dotés d'une plus grande expérience européenne et d'un parcours plus fourni.

S'il est vrai que Sánchez a réalisé ses accomplissements les plus marquants à la tête de l'équipe nationale qatarie, qu'il a menée au sacre en Coupe d'Asie 2019, ces succès n'ont toutefois pas duré longtemps.

L'entraîneur espagnol a en effet essuyé de vives critiques après l'important échec lors de la Coupe du monde 2022, organisée par le Qatar, où l'équipe nationale qatarie a fait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes après trois défaites consécutives, sans engranger le moindre point, dans l'une des pires participations d'un pays hôte dans l'histoire de la Coupe du monde.

Des expériences ultérieures qui n'ont pas été à la hauteur des attentes

Les étapes suivantes de Sánchez n'ont pas apporté le succès escompté, puisqu'il a pris en charge l'équipe nationale de l'Équateur, avant que la Fédération équatorienne ne décide de mettre fin à son contrat à la suite de la participation à la Copa América en juillet 2024 et de l'élimination face à l'équipe nationale argentine, tenante du titre.

Bien que les résultats sur le plan technique n'aient pas été catastrophiques, les critiques se sont concentrées sur le style de jeu et les choix techniques adoptés par l'entraîneur espagnol, ce qui a précipité son départ.

Quant à sa dernière expérience avec le club qatari d'Al Sadd, elle n'a pas été plus reluisante, son contrat devant en principe se poursuivre jusqu'en juillet 2026, mais l'aventure a pris fin prématurément à la mi-octobre 2025, après le recul des résultats de l'équipe sur le plan national et son échec en Ligue des champions d'Asie.

Les réserves ne se limitent pas aux seuls aspects techniques, mais s'étendent aussi à la manière dont l'entraîneur espagnol se comporte dans les vestiaires.

Selon les échos venus de Doha, qu'ils émanent de joueurs algériens ou de joueurs d'origine algérienne ayant déjà travaillé sous sa direction, la personnalité de Sánchez est décrite comme complexe, et sa manière d'interagir n'est pas aisée.

Ces éléments laissent entrevoir une possible difficulté à bâtir une entente entre lui et Antar Yahia au sein du staff technique, ce qui pourrait également se répercuter sur sa relation avec les joueurs de l'équipe nationale, dans le cas où sa prise en main de l'Algérie serait annoncée officiellement.