La sélection anglaise a subi un coup dur avec le forfait du milieu de terrain chevronné Jordan Henderson pour la Coupe du monde 2026, après qu’il s’est gravement blessé au poignet lors des célébrations de la victoire palpitante 3-2 contre le Mexique, dans un incident étrange qui a transformé la joie de la victoire en un choc retentissant.

Selon le quotidien britannique The Sun, le joueur de 36 ans doit subir une opération chirurgicale en urgence sur son bras et déclare forfait pour la suite de la compétition organisée aux États-Unis, après sa chute spectaculaire sur un panneau publicitaire à l’extérieur du stade Azteca, tôt ce lundi matin.

Le milieu de terrain de Brentford a perdu l’équilibre en célébrant la victoire avec ses coéquipiers et a chuté lourdement sur son bras, provoquant une fracture du poignet qui a nécessité une évacuation immédiate sur civière vers un hôpital de Mexico.

En raison de la gravité de sa blessure, le milieu de terrain a dû être placé sous oxygène et n’a pas pu rejoindre le stage de préparation de l’équipe d’Angleterre à Kansas City, sous la houlette du sélectionneur allemand Thomas Tuchel.

Immédiatement après la rencontre, Tuchel a exprimé sa tristesse : « Je suis attristé par la blessure au poignet de Jordan. C’est une blessure très grave, et il est actuellement à l’hôpital. Cela n’a rien à voir avec le déroulement du match. Je ne connais pas les détails de l’opération chirurgicale. »

Cette blessure met un point final tragique à son tournoi, d’autant plus qu’il était entré dans l’histoire en devenant le premier Anglais à disputer quatre Coupes du monde, lors de son entrée en jeu contre le Panama au dernier match de la phase de groupes.

Henderson, l’un des leaders majeurs du vestiaire anglais, totalise 91 sélections avec les « Three Lions » ; son forfait représente donc un double coup dur, tant sur le plan sportif que psychologique.

La Fédération anglaise n’a pas encore communiqué les détails de l’intervention chirurgicale ni la durée estimée de l’indisponibilité du joueur, mais son aventure dans ce Mondial s’achève de manière aussi imprévue que brutale.