Un choc catalan ? Une star du FC Barcelone avoue : « Je veux le maillot de Ronaldo »

L'Espagne s'apprête à affronter le Portugal, demain lundi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dans un match qui s'annonce comme un face-à-face entre deux générations.

L’un des joueurs les plus âgés de la compétition, Cristiano Ronaldo, croisera le fer avec plusieurs des jeunes pépites espagnoles, à l’image de Lamine Yamal et Pau Cubarsi.

« Je suis revenu de blessure, mais je n’ai pas participé à la Ligue des Nations, je n’ai donc pas eu l’occasion de jouer contre Cristiano Ronaldo », a déclaré Kubarsi dans une interview accordée à la radio RNE Deportes et publiée par le site Barca Universal.

Il a ajouté : « Nous connaissons tous l’histoire de Ronaldo et tout ce qu’il a apporté au football. Être sur le terrain avec lui sera un moment inoubliable. »

Pour Kubarsi, il ne s’agit pas d’une rivalité entre Barcelone et le Real Madrid, mais de la reconnaissance, par un jeune défenseur, de la valeur d’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

Kobarsi a par ailleurs confié qu’il aimerait récupérer le maillot de Cristiano Ronaldo à l’issue de la rencontre.

Il a déclaré : « Je veux échanger mon maillot avec Ronaldo après le match contre le Portugal, mais il y aura certainement une longue file d’attente pour obtenir le sien. »

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a relayé sur X la déclaration de Kobarsi : « Affronter une légende comme Ronaldo sera un moment inoubliable. Je lui demanderai son maillot, mais il y aura une file d’attente pour l’obtenir. »