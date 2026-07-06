Un chiffre surprenant… Une statistique édifiante qui atteste de l’« égoïsme » de Ronaldo durant la Coupe du monde !

La star portugaise Cristiano Ronaldo continue de se démarquer lors de la Coupe du monde 2026, mais cette fois par une statistique négative : il pointe en tête d’un classement historique établi par le site spécialisé Opta.

Ronaldo affrontera l’Espagne avec le Portugal ce lundi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde aux États-Unis.

Selon « Opta », il est désormais le joueur ayant tenté le plus de tirs lors d’une même édition de la Coupe du monde sans créer la moindre occasion pour un coéquipier, depuis que ces données sont collectées en 1966.

Avec 17 tentatives au but lors de l’édition 2026, le capitaine portugais n’a toutefois pas réussi à créer la moindre occasion pour ses coéquipiers, ce qui le place en tête de ce classement historique.

Lire aussi… La Ligue Roshen domine le classement arabe de la Coupe du monde avec un chiffre historique

L’Espagnol Alberto García Aspe pointe à la deuxième place avec 15 tentatives infructueuses lors du Mondial 1998, tandis que le Polonais Jerzy Gorgon et le Sud-Africain Katlego Mvila, respectivement en 1974 et 2010, complètent le podium avec 13 tirs chacun.

Le Russe Denis Tcheryshev complète ce classement avec 13 tentatives lors de la Coupe du monde 2018.

Ce total illustre la forte dépendance du Portugal à Ronaldo pour conclure les actions offensives dans la surface, le capitaine du « Brésil de l’Europe » étant systématiquement désigné pour tirer dès que l’occasion se présente, d’où un nombre de tentatives bien supérieur à ses contributions à la création d’occasions.

Malgré cette tendance, Ronaldo affiche toujours des statistiques offensives impressionnantes dans cette édition, avec déjà trois buts à son actif. Il porte ainsi son total à onze réalisations en Coupe du monde, confirmant son statut de star incontournable de l’histoire de la compétition.