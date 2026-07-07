Un chiffre surprenant pour l’auteur de l’incident impliquant Trump face à la Belgique

Les statistiques mettent en évidence une anomalie saillante concernant le défenseur américain Folarin Balogun. Récemment sous les projecteurs, il a bénéficié d’une intervention musclée de Donald Trump, président des États-Unis, qui a contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour que le carton rouge reçu lors du match précédent soit annulé.

Le président américain a confirmé avoir contacté le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander la révision du carton rouge reçu par Balogun lors du match précédent. Ce carton a été annulé, permettant au joueur de prendre part à la rencontre face à la Belgique.

Selon les données d’Opta, Balogun a enregistré le plus faible nombre de touches de balle parmi tous les joueurs ayant pris part à la première mi-temps du match États-Unis – Belgique, avec seulement dix contacts.

La Belgique a conclu la première période sur le score de 2-1.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique coorganisent cette édition 2026, qui a débuté le 11 juin et s’achèvera le 19 juillet.

Le Canada a été éliminé dès les seizièmes de finale après sa défaite 3-0 face au Maroc, tandis que le Mexique a également quitté la compétition au même stade après s'être incliné 3-2 face à l'Angleterre.

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