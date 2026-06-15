Un chiffre surprenant fait sensation à la Coupe du monde grâce à une star espagnole

Mikel Oyarzabal, l’attaquant de l’équipe d’Espagne, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde par la petite porte lors du match contre le Cap-Vert, ce lundi au stade Mercedes-Benz, dans le cadre du groupe H de la Coupe du monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon les données d’Opta, le joueur est devenu le premier footballeur depuis 1966 à terminer les 30 premières minutes d’un match de Coupe du monde sans toucher le ballon, établissant ainsi un record négatif inédit sur cette période.

Le groupe H, qui regroupe l’Espagne, l’Arabie saoudite, l’Uruguay et le Cap-Vert, est souvent présenté comme l’un des plus équilibrés et spectaculaires de la compétition, chaque sélection visant une qualification pour les huitièmes de finale.

L’Espagne, présente pour la 17e fois au tournoi, vise un nouveau sacre mondial après son élimination prématurée en huitièmes de finale au Qatar en 2022.

La « Roja » vise un parcours convaincant dans cette édition historique, organisée pour la première fois par trois pays : États-Unis, Canada et Mexique.