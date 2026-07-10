Un chiffre « sans précédent » stupéfie la France… Le Maroc entre dans l'histoire !

La chaîne française M6 a réalisé un véritable carton d’audience en diffusant le quart de finale de la Coupe du monde 2026, remporté par les Bleus face au Maroc (2-0) : plus de 16 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre, malgré un coup d’envoi tardif à 22 heures.

Selon les données officielles de Médiamétrie, le match a réalisé un taux d’audience de 72,8 %, soit plus de sept téléspectateurs français sur dix. Il s’agit de la meilleure performance de la chaîne lors de cette Coupe du monde.

Ce match a surpassé la rencontre d’ouverture contre le Sénégal (14 millions de téléspectateurs) et le huitième de finale face au Paraguay (12,2 millions en moyenne), dont le coup d’envoi était donné à 23 heures, témoignant de l’engouement grandissant du public au fur et à mesure que les « Bleus » avancent dans la compétition.

Ces chiffres devraient encore grimper si l’on ajoute les abonnés de la chaîne cryptée beIN Sports, qui diffuse également la compétition, ce qui porterait le total bien au-delà des 16 millions de téléspectateurs.

Malgré les quelque 5 500 kilomètres séparant le stade Gillette des foyers français, le public n’a pas lâché une seule seconde du quart de finale face aux Lions de l’Atlas, témoignant d’un soutien populaire massif à l’équipe nationale.

Qualifié pour le dernier carré, le sélectionneur Didier Deschamps a conscience de l’engouement populaire en France, comme il l’a souligné en conférence de presse : « Même si je suis plongé dans mon univers ici, j’imagine qu’il y a une grande effervescence en France. Mais cela fait aussi partie du jeu ; notre devoir est de susciter ces émotions et de les partager. »

Le sélectionneur français a ajouté : « Nous avons une mission envers ce maillot, envers toutes les femmes, tous les enfants, tous les grands-pères et toutes les grands-mères qui adorent l’équipe de France et lui souhaitent la victoire », soulignant que l’équipe n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

La demi-finale, programmée le lundi 14 juillet contre le vainqueur du match Espagne-Belgique, devrait ainsi pulvériser les records d’audience : diffusée à 21 heures, heure de Paris, elle pourrait réunir plus de 20 millions de téléspectateurs.