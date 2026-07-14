L’Espagne a poursuivi son parcours brillant sous la direction de l’entraîneur Luis de la Fuente en se qualifiant pour la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire. Les Ibériques ont dominé la demi-finale en battant la France 2-0 mardi soir à Dallas.

Les Espagnols retrouvent ainsi l’affiche pour la deuxième fois de leur histoire, après leur unique sacre remporté en 2010 en Afrique du Sud.

La Roja confirme ainsi sa suprématie actuelle sur le football mondial, couronnée par l’Euro 2024 remporté aux dépens de l’Angleterre en finale.

Fabian Ruiz, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, incarne cette supériorité : il a établi un record notable lors de la demi-finale face aux Bleus.

Avec 49 sélections au compteur, le milieu du Paris Saint-Germain reste invaincu sous le maillot de la « Roja » : 34 victoires et 15 nuls.

Les Ibériques ont ainsi confirmé leur supériorité récente sur les Bleus, qu’ils ont éliminés lors des trois dernières demi-finales de grands tournois : 2-1 à l’Euro 2024, 5-4 en Ligue des Nations l’an passé et désormais en Coupe du monde.

Rappelons que l’Espagne attend en finale le vainqueur de l’autre demi-finale, programmée mercredi soir entre l’Argentine et l’Angleterre.