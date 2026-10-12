Le Marocain Yassir Zabiri a poursuivi sa belle série de buts avec le Racing Santander, après avoir inscrit son septième but de la saison face à Valence, confortant ainsi son statut de l'une des principales armes offensives de son équipe et s'invitant dans la course au classement des meilleurs buteurs du championnat espagnol aux côtés de noms prestigieux, dont Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Zabiri a ainsi porté son total à 7 buts, à égalité avec Lamine Yamal et Mbappé, tandis que Raphinha domine le classement des buteurs avec 12 réalisations.

L'attaquant marocain a rejoint le Racing Santander en prêt en provenance du Stade Rennais, et il affiche un niveau remarquable après avoir été sacré meilleur buteur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, remportée par la sélection marocaine.

Les sept buts de Zabiri se répartissent entre 3 réalisations contre Elche, deux face à Alavés et un contre Barcelone au Camp Nou, avant d'ajouter son dernier but face à Valence, confirmant une nouvelle fois sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers du terrain.

Au vu de sa réussite, le Racing Santander n'exclut pas de soumettre une offre au Stade Rennais afin d'acheter définitivement le contrat du joueur, ce qui garantirait son maintien dans l'effectif, d'autant plus qu'il s'est adapté rapidement et qu'il pèse clairement sur le rendement offensif.

La période récente a également été marquée par la première apparition de Zabiri avec l'équipe première du Maroc, qui dispose d'un éventail d'options offensives de qualité, une étape qui pourrait offrir au jeune attaquant une nouvelle occasion de prouver sa valeur au niveau international.