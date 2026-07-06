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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un chiffre qui donne des frissons… Harry Kane met la pression sur la Norvège avant le quart de finale de la Coupe du monde

T. Tuchel
H. Kane
F. Balogun
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Le buteur anglais reste en quête de nouveaux succès.

Harry Kane, star du Bayern Munich et capitaine de l’Angleterre, a poursuivi son festival statistique lors de la Coupe du monde 2026. En huitièmes de finale, il a guidé les Three Lions vers une victoire 3-2 face au Mexique, inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors d’une nouvelle soirée de gala.

Selon les données d’Opta, Kane totalise désormais 81 contributions offensives (but ou passe décisive) en seulement 63 matchs avec son club et la sélection durant la saison 2025-2026.

Le site rappelle que le capitaine anglais a marqué 73 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, confirmant qu’il traverse l’une de ses périodes offensives les plus prolifiques.

Cette 81^e contribution est intervenue lors de la victoire palpitante au stade Azteca, où Kane a marqué un but et en a préparé un autre, propulsant les Three Lions en quarts de finale.

Une moyenne de 1,28 participation par match qui le place au sommet des stars mondiales cette saison.

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Grâce à cette victoire, l’Angleterre poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026, tandis que Kane continue de battre des records et d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière légendaire.

Prochaine étape : un quart de finale prometteur face à la Norvège, après l’élimination du Mexique (3-2) dans un Azteca bouillant.

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