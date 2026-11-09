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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Un chiffre qui dépasse le millier : l'histoire douloureuse derrière les blessures de Manuel Neuer

M. Neuer
Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga
Allemagne

1 222 jours d'absence

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Le Bayern Munich a encaissé un nouveau coup, aussi douloureux, avec la blessure de son capitaine et gardien chevronné Manuel Neuer, de quoi relancer le calvaire du joueur de 40 ans face aux blessures, après que sa carrière s'est transformée ces dernières années en une longue série d'absences qui ont nui à la régularité de ses apparitions avec le club bavarois.

Le quotidien allemand « Bild » a rapporté que Neuer a été victime d'une déchirure partielle de l'un des tendons du pied droit, lors de la confrontation face à Mayence qui s'est soldée par une victoire du Bayern Munich sur le score de 2-1, samedi, dans le cadre du championnat d'Allemagne.

Selon les informations du quotidien, le gardien allemand sera absent des terrains pour une durée pouvant aller jusqu'à deux mois, un nouveau coup dur pour l'équipe qui sera privée des services de son capitaine au cours de la période à venir.

Bild a révélé l'ampleur du calvaire vécu par Neuer en raison des blessures, soulignant que ses précédentes périodes d'absence, avant cette dernière blessure, ont atteint 1 222 jours, un chiffre qui reflète l'ampleur des problèmes physiques qui ont poursuivi le gardien chevronné tout au long de sa carrière et qui ajoute un nouveau chapitre à son dossier médical rempli de blessures.

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