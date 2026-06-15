Hassan Tambakti, défenseur de l’équipe nationale saoudienne, a accompli un exploit significatif sous le maillot des « Verts » lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l’Uruguay.

Ce fait marquant intervient alors que le défenseur, devenu l’un des piliers de l’équipe grâce à ses performances de haut niveau et à son expérience continentale et internationale, dispute un match référence dans sa carrière.

L’équipe d’Arabie saoudite, qui figure dans le groupe H de la Coupe du monde 2026 aux côtés de l’Uruguay, de l’Espagne et du Cap-Vert, vise des résultats lui permettant d’espérer l’une des deux places qualificatives pour le tour suivant.

En atteignant la barre des 50 sélections lors de cette rencontre, le défenseur, qui a intégré très tôt le groupe national, confirme son statut de pilier de la défense saoudienne.

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Il a pris part à de nombreux tournois majeurs (Coupe du monde, Coupe d’Asie, qualifications) et s’est imposé comme un élément clé du dispositif technique grâce à sa puissance physique et à son impact défensif.

Le défenseur espère désormais transformer cet exploit personnel en résultat positif contre l’Uruguay, afin de lancer idéalement la Coupe du monde des siens, d’autant que le groupe H s’annonce indécis après le match nul entre l’Espagne et le Cap-Vert.

Atteindre la barre des 50 sélections constitue une étape majeure dans la carrière du défenseur, qui entend bien mener la défense des Verts vers un nouvel exploit sur la scène internationale.