Les confrontations entre la sélection saoudienne et son homologue qatarie possèdent une longue histoire en Coupe du Golfe arabique, avant le choc tant attendu qui les réunira samedi soir en demi-finale de la 27e édition du tournoi.

La sélection saoudienne affiche un bilan offensif remarquable face au Qatar dans les compétitions de la Coupe du Golfe, ayant réussi à faire trembler les filets du Qatar à 34 reprises depuis le lancement du tournoi en 1970, ce qui place la sélection qatarie au troisième rang des sélections ayant le plus encaissé de buts saoudiens dans l'histoire de la compétition.

Seules les sélections d'Oman et de Bahreïn devancent le Qatar dans ce classement, les filets de la première ayant encaissé 36 buts saoudiens, contre 35 buts dans la cage de Bahreïn, tandis que la sélection des Émirats arabes unis arrive derrière le Qatar avec 24 buts, puis le Yémen avec 22, le Koweït avec 20 et l'Irak avec 10 buts.

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En revanche, la sélection qatarie n'a inscrit que 14 buts dans les filets de la sélection saoudienne au cours de l'histoire de leurs confrontations en Coupe du Golfe, les statistiques offensives penchant ainsi en faveur de l'Arabie saoudite avant le nouveau duel entre les deux sélections.

Les 34 buts saoudiens se répartissent entre 22 joueurs, parmi lesquels le Qatari Hamed Chami, dont le nom figure dans la liste après avoir marqué contre son camp, tandis que les buts qataris portent les noms de 14 joueurs différents.

La rencontre de samedi revêt une importance supplémentaire, puisqu'il s'agit du 23e match entre les deux sélections dans les compétitions de la Coupe du Golfe arabique, le total de leurs confrontations toutes compétitions confondues atteignant 41 matchs, ce qui fait de ce nouveau duel un autre chapitre d'une longue histoire de rivalité entre les deux camps.

La sélection saoudienne avait validé son billet pour les demi-finales après avoir terminé en tête du groupe 1, tandis que la sélection qatarie s'est qualifiée pour le même tour après avoir pris la deuxième place du groupe 2, les deux sélections se donnant ainsi un nouveau rendez-vous sur la pelouse du stade Al-Inmaa.

Le vainqueur du duel entre l'Arabie saoudite et le Qatar décrochera le ticket pour la finale de la « Coupe du Golfe 27 », où il affrontera mardi le qualifié de l'autre demi-finale entre les sélections des Émirats arabes unis et d'Oman, lors d'un match qui déterminera l'identité du champion de l'édition actuelle.