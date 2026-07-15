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FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

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Un chiffre impressionnant… À combien s'est élevé le pourcentage de possession de balle de l'Argentine en deuxième mi-temps face à l'Angleterre ?

Angleterre vs Argentine
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T. Tuchel
Angleterre
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É.-U.
Espagne
Allemagne

L'Angleterre n'a pas réussi à conserver son avance malgré son bloc défensif

Menée au score par l’Angleterre, l’Argentine a ensuite imposé une domination quasi totale pour renverser la vapeur et s’imposer 2-1 mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde 2026, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis).

Selon les données d’Opta, l’Argentine a détenu 88 % de la possession entre l’ouverture du score d’Anthony Gordon (55^e) jusqu’au but victorieux des « danseurs de tango », inscrit par Lautaro Martínez à la 92^e minute, contre seulement 12 % pour les « Three Lions », illustrant la nette domination argentine en fin de match.

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Les Argentins ont également provoqué leurs adversaires par un chant provocateur.

Les Three Lions, acculés, avaient cédé sous le feu nourri des attaques argentines, puis Enzo Fernández avait égalisé à la 85^e d’une frappe puissante, servi par Lionel Messi.

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Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire pour l’Argentine à la 90^e+2 minute, d’une tête décisive sur un centre de Messi, offrant ainsi aux « danseurs de tango » leur billet pour la finale dans un scénario dramatique.

Grâce à ce succès, l’Argentine poursuit sa quête de conservation du titre mondial et défiera l’Espagne en finale dimanche prochain, après que « La Roja » a disposé de la France (2-0) lors de l’autre demi-finale, mardi dernier.


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