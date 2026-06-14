L’équipe nationale marocaine a inscrit une page d’histoire sans précédent en Coupe du monde en alignant, à la 65e minute de son match nul 1-1 contre le Brésil, onze joueurs tous nés hors du Maroc. Ce choix couronne une stratégie ambitieuse que la Fédération royale marocaine de football mène depuis des années pour attirer les talents de la diaspora européenne et les transformer en une force compétitive au plus haut niveau mondial.

Cet alignement historique couronne un plan stratégique à long terme initié il y a plusieurs années par la Fédération, qui a déployé un programme ambitieux pour convaincre des joueurs ayant grandi à l’étranger – notamment en France, l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas, à revêtir le maillot marocain, en s’appuyant sur les règlements de la FIFA qui autorisent les joueurs détenteurs de la nationalité du pays et disposant de liens familiaux directs à représenter l’équipe nationale.

Onze joueurs nés hors du Maroc

Selon le journal espagnol « Sport », le onze historique aligné à la 65^e minute comprenait Yassine Bounou (Canada), Chadi Riad (Espagne), Achraf Hakimi (Espagne), Ismail Saibari (Espagne), Issa Diop (France), Nabil El Ainaoui (France), Ayoub Bouadi (France), Samir El Mrabet (France), Chamseddine Talbi (Belgique), Bilal El Khannous (Belgique) et Nasser Mazraoui (Pays-Bas), illustrant la diaspora marocaine en Europe.

L’influence française

L’influence française est particulièrement marquée chez les Lions de l’Atlas, puisque plusieurs éléments sont nés et ont grandi dans l’Hexagone : Issa Diop (Toulouse), Neil El Aynaoui (Nancy), Samir El Mrabet (Strasbourg) et Ayoub Bouadi (Senlis), lequel a ébloui la planète entière par sa performance face au Brésil, sans oublier d’autres joueurs originaires de Belgique et des Pays-Bas, deux autres grands pôles de la diaspora marocaine en Europe.

Performance et ambition

Face au Brésil, les Lions de l’Atlas ont livré une performance de haut niveau, illustrant un système tactique bien huilé, des talents individuels de premier plan et une personnalité affirmée. Après la rencontre, Achraf Hakimi a ainsi déclaré : « Au Brésil, on nous surnomme les Brésiliens africains », a-t-il confié. Les Lions de l’Atlas méritaient mieux qu’un match nul, ayant manqué plusieurs occasions d’assommer les Canaris, sauvés par une pépite de Vinícius Júnior.

Dimensions humaines

Derrière ces performances se cachent des parcours variés : Achraf Hakimi est né à Madrid de parents marocains, Brahim Díaz, lui, est né à Málaga et a choisi de changer de sélection après avoir porté le maillot espagnol en jeunes, Chadi Riad est né à Palma de Majorque et Ismail Saibari à Tarrasa. Quant à Ayoub Amimouni-Chgouyab, originaire de Vic, il évoluait encore avec Hoffenheim II en troisième division allemande en début d’année avant de disputer son premier match en Coupe du monde.