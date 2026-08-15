Un chiffre historique : le triplé d'Al-Fateh place Al-Nassr sur les traces d'Al-Hilal

Al-Nassr a réalisé un exploit historique après sa large victoire face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro, ce samedi soir, dans le cadre de la première journée de la Roshn Saudi League. « Al-Alami » empoche ainsi ses trois premiers points dans sa campagne de défense du titre.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, Al-Nassr a atteint la barre des 300 victoires dans l'histoire du championnat professionnel saoudien, devenant ainsi la deuxième équipe à réaliser ce total de victoires dans l'histoire de la compétition.

Al-Nassr est devenu le deuxième club de l'histoire de la ligue professionnelle à franchir le cap des 300 victoires, après Al-Hilal, qui domine le classement avec 355 succès, un exploit qui reflète la présence historique des deux équipes dans le championnat.

La 300e victoire d'Al-Nassr est intervenue au moment idéal, alors que l'équipe a entamé sa campagne de défense du titre de la Roshn League par un large succès face à Al-Fateh, lors de sa première apparition officielle sous la direction de l'entraîneur australien Ange Postecoglou.

Ce chiffre ajoute un nouvel exploit au palmarès d'Al-Nassr en ligue professionnelle, d'autant qu'il survient au début d'une nouvelle saison durant laquelle « Al-Alami » aspire à conserver le titre et à continuer d'établir des records historiques.

Grâce à ces 300 victoires, Al-Nassr poursuit sa chasse à Al-Hilal en tête du classement des clubs ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire de la ligue professionnelle, confirmant une nouvelle fois son statut de l'un des plus grands pôles du football saoudien.