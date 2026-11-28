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Roberto Mancini a dénoncé le manque « embarrassant » de joueurs italiens en Serie A, qui l'a contraint à convoquer des adolescents peu expérimentés pour la campagne de l'Italie en Ligue des nations. Après l'élimination de la sélection avant les quarts de finale, le sélectionneur reconnaît devoir prendre des risques pour reconstruire son groupe.

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Mancini mise sur les jeunes en Ligue des nations

Mancini a expliqué que le manque de joueurs italiens en Serie A ne lui avait guère laissé d'autre choix que de convoquer en sélection des jeunes ayant très peu d'expérience dans l'élite. Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le sélectionneur italien est revenu sur ses récents choix de joueurs.

Avant les matches de Ligue des nations de ce mois-ci, Mancini a intégré plusieurs adolescents au rassemblement de la sélection, dont Riccardo Cassano et Simone Lontani, deux joueurs des équipes de jeunes. Cette décision est intervenue lors d'une fenêtre internationale contrastée pour l'Italie, qui a battu la France avant qu'une défaite 4-1 contre la Belgique ne mette fin à ses espoirs d'atteindre les quarts de finale.

Des chiffres « embarrassants » en Serie A qui imposent un changement

La frustration de Mancini tient avant tout à la diminution du nombre de joueurs sélectionnables évoluant régulièrement dans l'élite italienne. Face à la forte baisse de la proportion de joueurs italiens, le sélectionneur estime devoir regarder au-delà des habitués des équipes de club pour maintenir la compétitivité de la sélection.

« J'ai été contraint de le faire (convoquer de jeunes joueurs), puisque la proportion de joueurs italiens en Serie A est tombée à 30 %. C'est un chiffre embarrassant, a reconnu Mancini. Je n'ai pas d'autre choix que de rechercher de jeunes joueurs prometteurs, capables de progresser. »

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Le désintérêt des clubs et un problème vieux de 20 ans

Les difficultés actuelles de l'Italie s'inscrivent dans un contexte récent préoccupant. Malgré ses quatre titres de championne du monde, la sélection n'a pas réussi à se qualifier pour les trois dernières Coupes du monde. Face à la Belgique, Mancini a montré sa volonté de faire confiance aux jeunes talents en offrant sa première sélection à l'attaquant Alphadjo Cisse, âgé de 20 ans, qui a inscrit dix buts pour l'AC Milan cette saison. Mancini affirme que ce problème structurel n'est pas nouveau et n'attend aucune faveur des clubs italiens.

« Je dois prendre des risques en les faisant jouer dans des matches importants, a-t-il déclaré. Les clubs ne s'intéressent pas à la sélection nationale, qui doit trouver ses propres solutions. Il ne sert à rien de se plaindre d'une situation qui dure depuis au moins 20 ans. Nous devons simplement repérer des joueurs et leur donner de l'expérience, même si cela signifie risquer quelques défaites. »

Un pari à long terme pour l'avenir de l'Italie

Sa campagne de Ligue des nations terminée dès la phase de groupes, l'Italie aborde désormais une période de transition décisive. La sélection continuera à repérer de jeunes espoirs et à accélérer leur intégration au niveau international senior. Si cette approche comporte un risque de revers à court terme, l'Italie espère clairement que cette expérience précoce finira par porter ses fruits sur la plus grande scène.