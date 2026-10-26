Jermaine Pennant, ancien joueur de Liverpool et d'Arsenal, a été victime d'une violente attaque de chien lors d'une promenade dans le nord de Londres, ce qui lui a causé quatre morsures à la jambe droite ayant nécessité plus de 50 points de suture.

Selon le journal britannique « The Sun », l'incident s'est produit alors que Pennant, âgé de 43 ans, se promenait en compagnie de son chien « King », de race akita américain, lorsqu'il a croisé un chien de race berger allemand.

La rencontre s'est rapidement transformée en confrontation violente, après que l'autre chien a attaqué le chien de l'ancien joueur, qui est intervenu pour le protéger, avant de devenir lui-même la cible de l'attaque.

Pennant a décrit l'incident comme une expérience terrifiante, déclarant : « C'était vraiment effrayant. L'autre chien a attaqué King, alors je suis intervenu pour le protéger. »

Il a ajouté qu'il avait ensuite compris que le chien l'attaquait personnellement, précisant qu'il était tombé au sol tandis que le chien lui maintenait la jambe dans la gueule pendant au moins cinq secondes.

L'ancien joueur a évoqué la violence de la morsure, affirmant avoir ressenti une pression énorme, en référence à la grande force qu'il a subie durant l'attaque.

Son chien intervient pour le protéger

Pennant a expliqué que son chien « King » était intervenu pour le défendre, avant que les deux chiens ne s'affrontent violemment, soulignant que son compagnon est resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée des secours.

Les deux chiens étaient en liberté au moment de l'incident, tandis que sa compagne Mimi Montgomery, avec qui il entretient une relation depuis deux ans, a organisé son transfert aux urgences en taxi via l'application « Uber ».

Pennant a été soigné à l'hôpital, où les médecins ont pris en charge quatre blessures causées par les morsures à sa jambe droite. Il y est resté du vendredi au samedi, et il a été informé qu'il pourrait avoir besoin d'une chirurgie esthétique en raison de l'une des blessures les plus importantes.

Malgré la gravité de ce qu'il a subi, Pennant a décidé de ne pas porter plainte auprès de la police, déclarant : « Ce genre de chose peut arriver. Je vais bien, et le chien va bien. Tout va bien. »

La carrière de Pennant en Premier League

Pennant a disputé 231 matchs en Premier League au cours de sa carrière professionnelle, dont 12 sous le maillot d'Arsenal et 55 avec Liverpool, en plus de ses expériences avec Leeds United, Birmingham City, Portsmouth et Stoke City.

Le joueur anglais a mis un terme à sa carrière de footballeur en 2018, après avoir évolué dans plusieurs clubs de premier plan du football anglais.

50 points de suture et une chirurgie esthétique : l'ancien joueur de Liverpool victime d'une effroyable attaque de chien !