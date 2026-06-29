Un chaos sans précédent… Des révélations choc révèlent les coulisses de l’effondrement de l’Arabie saoudite

Des médias saoudiens ont révélé ce lundi de nouveaux détails sur les coulisses de l’équipe d’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026, éclairant les dysfonctionnements disciplinaires et administratifs qui ont précédé son élimination prématurée.

L’équipe a été éliminée dès la phase de groupes après avoir obtenu seulement deux points en trois matchs, suite à des nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, puis une lourde défaite face à l’Espagne. Ce parcours décevant a valu au football saoudien de vives critiques, entraînant la démission du président de la Fédération, Yasser Al-Misehal.

Selon la chaîne « Al-Arabiya », le stage de préparation a été entaché par des comportements reflétant un certain manque de discipline chez plusieurs joueurs pendant la compétition.

Selon la chaîne, certains joueurs se sont sentis délaissés par le sélectionneur grec Georgios Donis, ce qui a affecté l’ambiance du stage et tendu les relations entre le staff technique et plusieurs membres de l’équipe.

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Certains joueurs auraient par ailleurs manqué d’assiduité aux entraînements, symptôme d’un malaise plus profond qui a miné la préparation et la compétition.

Selon les sources, ces dérives ne constituent pas des cas isolés, mais le symptôme d’une gestion défaillante qui a miné l’équipe ces derniers mois et engendré un climat instable au sein du groupe, avec des répercussions évidentes sur les performances et les résultats.

Rappelons que Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, a annoncé son départ de ses fonctions au cours des dernières heures.