William Saliba, défenseur de l’équipe de France, a connu un sort similaire à celui de la star marocaine lors de la Coupe du monde, après avoir été remplacé de manière malheureuse durant le match contre l’Espagne.

L’Espagne a affronté la France ce mardi au stade de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À la 30^e minute, le défenseur a quitté la pelouse de Dallas en larmes, victime d’une blessure musculaire qui l’a contraint à céder sa place.

Selon le compte statistique « MrStat », il s’agit du deuxième remplacement le plus rapide de l’histoire des demi-finales de la Coupe du monde pour cause de blessure.

Le record absolu reste détenu par le Marocain Romain Saïss, sorti après seulement 20 minutes lors de la demi-finale France-Maroc du Mondial 2022 au Qatar.