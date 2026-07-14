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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un changement triste… Saliba suit les traces de la star marocaine de la Coupe du monde

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
W. Saliba
Maroc
R. Saiss
France
Espagne
É.-U.
Maroc

Le défenseur français a dû quitter la rencontre face à l’Espagne avant la fin.

William Saliba, défenseur de l’équipe de France, a connu un sort similaire à celui de la star marocaine lors de la Coupe du monde, après avoir été remplacé de manière malheureuse durant le match contre l’Espagne.

L’Espagne a affronté la France ce mardi au stade de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À la 30^e minute, le défenseur a quitté la pelouse de Dallas en larmes, victime d’une blessure musculaire qui l’a contraint à céder sa place.

Selon le compte statistique « MrStat », il s’agit du deuxième remplacement le plus rapide de l’histoire des demi-finales de la Coupe du monde pour cause de blessure.

Le record absolu reste détenu par le Marocain Romain Saïss, sorti après seulement 20 minutes lors de la demi-finale France-Maroc du Mondial 2022 au Qatar.

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