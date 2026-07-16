Un changement radical… Zidane veut renforcer la présence féminine au sein de l’équipe de France

Le compte à rebours a commencé pour le début de l'ère Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, en succession de Didier Deschamps, qui dirige les Bleus depuis 2012.

Deschamps dirigera les Bleus une dernière fois dimanche matin, contre l’Angleterre, lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026, avant que Zidane ne prenne officiellement les commandes.

Si les derniers détails administratifs sont encore en cours de finalisation, le futur sélectionneur a déjà une vision précise du renouveau qu’il entend imposer, selon le site « Foot Mercato ».

Zidane a décliné toutes les propositions depuis son départ du Real Madrid en 2021 pour accomplir son grand rêve : diriger les Bleus. Dans quelques jours, ce rêve deviendra réalité.

Au-delà des aspects contractuels, Zidane prépare une rupture sportive majeure. Selon RMC Sport, il compte bouleverser les habitudes établies depuis quatorze ans en mettant en place une structure d’entraînement entièrement nouvelle.

Son idée : s’appuyer sur un staff très étoffé, pouvant dépasser 25 personnes, une première dans l’histoire des Bleus.

Un choix ambitieux qui impliquera un investissement conséquent de la Fédération, mais qui traduit la volonté de Zinedine Zidane de ne rien laisser au hasard.

Zidane veut aussi accorder davantage d’importance à l’analyse des performances et aux données statistiques ; l’ancien entraîneur du Real Madrid entend ainsi renforcer le service des données au sein de l’équipe de France.

L’ancien joueur de Bordeaux et de la Juventus souhaite également accroître la présence féminine au sein de son staff, notamment sur des postes spécialisés.

Si les noms de plusieurs champions du monde 1998, comme Fabien Barthez, reviennent avec insistance pour intégrer son staff, aucune nomination n’a encore été officialisée.