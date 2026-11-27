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Arsenal et son entraîneure Renee Slegers se séparent d'un commun accord, seulement 18 mois après le sacre du club en Ligue des champions féminine sous sa direction. Six matches nuls consécutifs à domicile ont laissé Arsenal à la sixième place de la Women's Super League (WSL), à 12 points du leader, Chelsea. Clare Wheatley, responsable du football féminin, a reconnu que les résultats étaient inférieurs aux attentes.

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Slegers et son adjoint quittent Arsenal

Slegers quitte le club en même temps qu'Aaron D'Antino, membre de l'encadrement technique depuis août 2018 et adjoint de l'entraîneure. Melissa Clarke-Reed, également membre de l'encadrement, assurera l'intérim à la tête de l'équipe, tandis que la recherche d'une personne pour lui succéder durablement est déjà en cours.

« Se séparer de Renee a été une décision extrêmement difficile. Elle a dirigé l'équipe avec dévouement et détermination tout au long de son passage ici », a déclaré Wheatley dans un communiqué du club. Elle a ajouté : « Après mûre réflexion, il est clair que les résultats ont été inférieurs aux attentes et qu'un changement est nécessaire. »

Une série sans victoire inédite

Cette saison, Arsenal a enchaîné cinq matches de WSL sans victoire pour la première fois de son histoire, selon Sky Sports. Le club compte huit points de retard sur la troisième place, dernière qualificative pour la Ligue des champions, et n'a marqué que 11 buts en 11 matches de championnat.

L'équipe de Slegers a quitté le terrain sous les sifflets après un match nul et vierge contre West Ham dimanche. « J'aime ce club. Je tiens énormément à ce groupe de joueuses. Nous traversons une période très, très difficile et j'assume mes responsabilités, car les résultats n'ont pas été assez bons », a-t-elle déclaré après le match.

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De l'intérim au titre européen

Slegers, qui avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2029 , avait pris les rênes de l'équipe à titre intérimaire en octobre 2024 après la démission de Jonas Eidevall. Elle avait ensuite conduit Arsenal à une victoire 1-0 contre Barcelone en finale de la Ligue des champions le 24 mai 2025, avant de remporter la Coupe des champions féminine de la FIFA en février 2026.

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« Renee est une personne formidable qui a apporté une contribution majeure à Arsenal. Elle a joué un rôle essentiel dans certains des succès les plus marquants de l'histoire du club, notamment nos victoires en Ligue des champions et en Coupe des champions de la FIFA », a déclaré le directeur général Richard Garlick dans le communiqué du club.

Clarke-Reed chargée de relancer Arsenal

Clarke-Reed doit désormais relancer un effectif renforcé par les arrivées estivales de Georgia Stanway et d'Ona Batlle, mais qui peine à marquer depuis le début de la saison.

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« Notre ambition est de disputer et de remporter régulièrement des trophées majeurs. Nos résultats récents nous ont amenés à conclure qu'un changement est nécessaire pour nous donner les meilleures chances d'atteindre ces objectifs », a ajouté Garlick.