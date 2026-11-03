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Manchester United envisagerait un transfert retentissant du latéral gauche de Manchester City, Rayan Ait-Nouri, en cours de saison afin de pallier un manque criant de profondeur en défense. L’international algérien peine à obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de Pep Guardiola comme d’Enzo Maresca à l’Etihad Stadium, ce qui pourrait ouvrir la voie à un rare transfert direct entre les deux rivaux mancuniens.

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Manchester United cherche une solution à sa crise au poste d’arrière gauche

Les difficultés persistantes de Manchester United au poste d’arrière gauche poussent les dirigeants du club à chercher un renfort immédiat lors du prochain mercato hivernal. Luke Shaw reste le seul spécialiste de formation à ce poste et les blessures ont souvent fragilisé l’effectif, obligeant Michael Carrick à faire jouer Diogo Dalot ou Ayden Heaven à un poste qui n’est pas leur poste de prédilection. Ce manque d’équilibre est devenu une priorité pour le directeur sportif Jason Wilcox, qui serait prêt à relancer la piste Ait-Nouri après que le club a refusé une proposition de prêt pour le joueur lors de la dernière journée du mercato estival.

Ait-Nouri, qui connaît déjà bien la Premier League pour avoir évolué à Wolves et à Manchester City, est considéré comme un joueur de grande qualité, capable d’améliorer immédiatement le onze de départ. Selon les informations de Florian Plettenberg, les conditions personnelles ne devraient pas poser problème : le joueur de 25 ans souhaite obtenir davantage de temps de jeu ailleurs après avoir été relégué à un rôle secondaire à Manchester City.

La frustration d’Ait-Nouri à l’Etihad Stadium

Depuis son transfert à Manchester City pour 30 millions de livres sterling à l’été 2025, l’ancien joueur d’Angers et de Wolves peine à s’imposer comme titulaire régulier. Lors de sa première saison complète à Manchester City, il n’a disputé que 17 matches de Premier League, et son temps de jeu a encore diminué cette saison.

L’Algérien n’a pas joué une seule minute en championnat cette saison. Ses rares apparitions se limitent à des entrées en jeu en Ligue des champions et à des matches dans les coupes nationales. Il se retrouve actuellement derrière des joueurs comme Josko Gvardiol et le jeune espoir Nico O’Reily dans la hiérarchie.

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Faute d’occasions de jouer, Ait-Nouri serait ouvert à un départ en janvier pour relancer sa carrière. Malgré son faible temps de jeu à Manchester City, son bilan à Wolves, où il a disputé 157 matches et inscrit 12 buts, montre qu’il est un joueur « techniquement excellent », capable d’apporter aussi bien défensivement qu’offensivement comme piston ou ailier. Cette polyvalence intéresse vivement l’encadrement de Manchester United, qui tente d’éloigner l’équipe du bas du classement.

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La rivalité entre les deux clubs de Manchester, un obstacle à surmonter

Le principal obstacle à un éventuel accord reste la rivalité historique et géographique entre les deux clubs, qui rend souvent les transferts directs particulièrement difficiles à négocier. Les joueurs de premier plan passent rarement de Manchester United à Manchester City ou inversement. Le dernier exemple notable est celui d’Owen Hargreaves, qui n’a rejoint Manchester City qu’après l’expiration de son contrat à Old Trafford en 2011.

Le célèbre passage de Carlos Tevez d’un club à l’autre en 2009 reste l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire récente de cette rivalité, même si ce transfert comportait des questions complexes liées à la détention de ses droits par des tiers, plutôt qu’un accord direct entre les deux clubs.

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Manchester United espère peut-être que sa nouvelle direction pourra aider à surmonter cet obstacle : le directeur général Omar Berrada et Jason Wilcox ont tous deux occupé des fonctions importantes à Manchester City. Leurs relations et leurs contacts à l’Etihad pourraient s’avérer essentiels pour faciliter les négociations concernant un joueur dont Manchester City estime manifestement ne plus avoir besoin.