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Manchester City continue de perdre des points en Premier League après s'être fait piéger par Fulham (1-1), dans une rencontre qui soulève de nombreuses interrogations sur l'état des Citizens, désormais incapables de renouer avec la victoire, malgré un match disputé à domicile et devant leur public.

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Sur la pelouse de l'Etihad, les hommes d'Enzo Maresca n'ont pas réussi à franchir l'obstacle Fulham et ont dû se contenter d'un nouveau point lors de la 11e journée de Premier League, prolongeant une série de résultats en berne qui commence à peser sur leurs ambitions de jouer les premiers rôles.

Ce nul ne se résume pas à deux points perdus dans la course au championnat : il s'accompagne de statistiques négatives qui illustrent l'ampleur de la crise traversée par Manchester City, incapable de s'imposer pour la quatrième rencontre consécutive dans la compétition, avec un nul et trois défaites, une série inédite depuis janvier dernier.

Avec ce résultat, Manchester City porte son total à 22 points et occupe la troisième place du classement, tandis que Fulham atteint la barre des 11 points au 14e rang, à égalité avec Hull City, 13e, qui le devance à la différence de buts.

Fulham met fin à une malédiction historique de 15 ans

L'importance de ce nul ne se limite pas à son impact sur les comptes de Manchester City : il a aussi permis à Fulham de mettre fin à l'une des plus longues séries de domination de l'histoire du football anglais.

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Le club londonien a évité la défaite face à Manchester City pour la première fois depuis septembre 2011, mettant un terme à une série exceptionnelle de 20 victoires consécutives des Citizens toutes compétitions confondues, la plus longue du genre entre deux équipes dans l'histoire du football anglais.

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Fulham a ainsi tiré un trait sur une domination d'environ 15 ans, Manchester City n'ayant pas réussi à prolonger sa suprématie historique. Les deux équipes se quittent sur un point chacune, mais avec des ambitions bien différentes.

La défense de City continue d'encaisser

Parmi les chiffres qui inquiètent les supporters de Manchester City figurent les difficultés persistantes de l'arrière-garde : l'équipe a encaissé au moins un but lors de neuf matchs consécutifs toutes compétitions confondues, sa plus longue série du genre depuis décembre 2019, lorsque ses filets avaient tremblé lors de 10 rencontres d'affilée.

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Les signaux négatifs ne s'arrêtent pas là, puisque Manchester City a concédé l'ouverture du score lors de quatre matchs consécutifs de Premier League, une première depuis avril 2012, quand cela s'était produit lors de cinq rencontres d'affilée.

L'équipe a également rejoint les vestiaires menée à la pause lors de quatre matchs consécutifs de Premier League, un scénario qui ne s'était produit que deux fois dans son histoire, en octobre 1995 et en avril 2006, ce qui en dit long sur les difficultés rencontrées en début de rencontre.

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Fulham laisse filer des points, City conserve un bilan exceptionnel

De son côté, bien qu'il soit reparti de l'Etihad avec un résultat positif, Fulham ne vit pas une saison idéale lorsqu'il s'agit de conserver un avantage au score.

Le club londonien a perdu 10 points en Premier League cette saison après avoir mené au score, et seul Brentford fait pire dans ce domaine, avec 11 points égarés dans les mêmes circonstances.

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Malgré ce faux pas face à Fulham, Manchester City reste invaincu lors de ses 15 derniers matchs de Premier League contre des équipes londoniennes, avec 10 victoires et cinq nuls, depuis sa défaite 2-0 face à Tottenham en août 2015.

Mais ce chiffre positif n'a pas suffi à atténuer l'impact de ce nul, sur fond de résultats en baisse et de fragilité défensive persistante. Manchester City doit retrouver rapidement son équilibre avant que cette série de faux pas ne se transforme en véritable crise menaçant sa place dans la course au titre de Premier League.