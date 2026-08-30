Le Barça est confronté à un véritable cauchemar, qui pourrait l'empêcher de profiter de l'un des joueurs les plus en vue qu'il a recrutés cet été.

Le Barça a annoncé le recrutement de Dominik Livaković, dans un transfert quelque peu surprenant, la direction sportive n'ayant pas initialement l'intention de renforcer le poste de gardien de but.

Mais Deco, le directeur sportif, a voulu anticiper les choses et sécuriser un remplaçant pour Szczęsny lors de la saison 2027/2028, dès la fin du contrat du gardien polonais.

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Cependant, le plan initial a changé en raison de la possible nécessité d'un gardien de but pour cette saison, d'autant plus que Szczęsny est âgé de 36 ans et que sa condition physique pour les matchs de haut niveau est sujette à caution.

C'est pourquoi le club a recruté Livaković, le gardien de but chevronné âgé de 31 ans, qui a défendu les buts de la Croatie lors de la dernière Coupe du monde.

Selon le journal « Marca », le problème réside dans les règles du fair-play financier propres au Barça, et c'est la raison pour laquelle, malgré l'annonce officielle de son recrutement, le club catalan n'a pas enregistré Livaković dans ses registres. Actuellement, la liste de la Liga ne comprend que trois gardiens de but : Joan García, Szczęsny et Éder Aller, et il n'y est fait aucune mention du gardien croate.

Le Barça reportera l'enregistrement de Livaković jusqu'au dernier moment, et le club estime qu'il obtiendra le feu vert nécessaire via les règles du fair-play financier, mais il n'en est pas totalement certain.

Cela dépendra des prochains mouvements de l'équipe et de la disponibilité d'une place dans la masse salariale, et bien que le transfert de Gabriel Jesus ne soit pas onéreux, il pèsera sur le budget du club.

Si son enregistrement s'avère finalement impossible, le plan initial sera remis en application, à savoir que Livaković sera prêté avant de rejoindre le Barça au début de la saison 2027/2028.

Toutefois, le club reste optimiste et confiant quant à la possibilité de l'enregistrer cette année.

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