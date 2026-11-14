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La France aborde son test décisif face à la Turquie en Ligue des nations, au cœur de calculs complexes qui ne concernent pas seulement l'obtention du billet pour les quarts de finale, mais aussi l'assurance de la première place du groupe, que Zinédine Zidane place en tête de ses priorités. Alors que le sélectionneur a reçu des nouvelles rassurantes quant à la disponibilité de Kylian Mbappé, le flou entoure toujours la situation de Désiré Doué, victime d'une blessure inquiétante lors du dernier affrontement contre l'Italie.

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La participation de Désiré Doué face à la Turquie, dimanche soir, reste incertaine, après qu'il a été victime d'une blessure à la mâchoire lors de la rencontre entre la France et l'Italie, qui s'est soldée par une victoire des Bleus sur le score de 3-1 au stade de San Siro.

La star du Paris Saint-Germain a été touchée à la 69e minute, à la suite d'un coup de coude de l'Italien Davide Frattesi, qui l'a contraint à ressentir des douleurs nécessitant un suivi médical, transformant ainsi sa participation au prochain match en point d'interrogation au sein du camp de l'équipe de France.

Le site français « Foot Mercato » a révélé que Doué a dû consulter un dentiste le vendredi midi, après que l'une de ses dents a été ébranlée en raison du coup reçu lors de la rencontre face à l'Italie.

Et bien que la blessure ne l'ait pas empêché de se présenter au début de la séance d'entraînement de l'équipe de France au stade Atlantique, dans la ville de Bordeaux, sa participation face à la Turquie n'est toujours pas assurée à ce jour.

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Zidane et son staff médical poursuivent l'évaluation de l'état du joueur, avant de prendre la décision finale quant à la possibilité de compter sur lui lors de la rencontre à venir, d'autant que le staff technique ne souhaite pas prendre de risque avec son intégrité physique, compte tenu de l'importance du match et de la sensibilité de la phase actuelle de la compétition.

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Mbappé offre une dose d'optimisme à Zidane

En revanche, la dernière séance d'entraînement a apporté des nouvelles plus positives concernant Kylian Mbappé, qui a retrouvé les entraînements collectifs après son absence face à l'Italie en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Le capitaine de l'équipe de France a réussi à achever la partie collective de la séance, qui a duré environ 30 minutes, avant que les joueurs remplaçants de la rencontre de la veille ne poursuivent leurs entraînements, un signe rassurant indiquant que la star du Real Madrid se rapproche de retrouver sa pleine forme.

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Le retour de Mbappé revêt une importance doublée pour Zidane, surtout que l'équipe de France a souffert d'un manque évident dans ses rangs au début du rassemblement, ce qui fait de la récupération de son capitaine à ce moment-là un véritable coup de pouce avant la rencontre face à la Turquie.

La séance d'entraînement ne s'est pas limitée aux aspects techniques et physiques, puisqu'elle a été marquée par une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, à l'occasion du onzième anniversaire des événements qui ont secoué la France.

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Zidane et Mbappé ont par ailleurs accueilli les familles des deux pompiers de la région de la Gironde, qui ont trouvé la mort lors des incendies de l'été, un geste humain qui a reflété le volet social du rassemblement de l'équipe, loin de l'ambiance de la compétition.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Italie ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V N V D 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V N V V 3 Belgique BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquie TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Le nul suffit, mais Zidane veut davantage

Sur le plan mathématique, l'équipe de France aborde la rencontre face à la Turquie avec un net avantage, puisqu'un match nul lui suffit pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Mais ce scénario, bien qu'il garantisse le passage, ne permettra pas d'atteindre l'objectif le plus important pour Zidane, à savoir terminer la phase de groupes en tête, ce qui fait de la victoire une exigence qui dépasse le simple fait de valider le ticket de la qualification.

L'importance de la première place du groupe réside dans le fait qu'elle placerait l'équipe de France face à l'une des sélections occupant la deuxième place de leur groupe lors des quarts de finale, au lieu d'affronter l'un des leaders des autres groupes.

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Selon le classement actuel, la liste des sélections candidates à la deuxième place comprend la Grèce, l'Angleterre et le Danemark, ce qui offre à la France l'occasion d'éviter d'affronter l'un des concurrents en tête lors du prochain tour.

Les bénéfices d'une première place du groupe ne s'arrêtent pas à l'identité de l'adversaire, puisque l'équipe de France s'assurerait également de disputer le match retour à domicile lors des quarts de finale, un avantage important dans une rencontre disputée en matchs aller-retour.

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Les matchs des quarts de finale sont prévus au mois de mars, tandis que les rencontres des demi-finales et la finale se joueront en juin, en match unique.

Entre la blessure de Doué qui impose la prudence et le retour de Mbappé qui apporte un certain apaisement au staff technique, Zidane sait que la rencontre face à la Turquie représente plus qu'un simple ticket vers les quarts de finale ; c'est une occasion d'affirmer la personnalité de l'équipe de France et d'arracher un avantage qui pourrait être décisif sur sa route vers le titre.