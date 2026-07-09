Un carton toutes les 20 fautes… Les arbitres favorisent-ils l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

L’équipe d’Égypte a créé une vive polémique après sa défaite contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mardi à Atlanta, après avoir mené 2-0 avant de s’incliner 2-3.

Après la rencontre, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan et son joueur Mostafa Zico ont vivement critiqué l’arbitre français François Litxer ainsi que la FIFA, les accusant de partialité en faveur de l’Albiceleste.

Le quotidien britannique The Sun a relayé ces accusations en publiant une analyse comparative du nombre de cartons reçus par les sélections en fonction du nombre de fautes commises ; l’Argentine y apparaît comme la deuxième équipe la moins sanctionnée de la compétition.

L’Argentine n’a écopé que de trois avertissements après cinq rencontres, malgré 59 fautes commises, soit un carton toutes les 19,6 fautes.

Seule la Norvège fait mieux : deux avertissements seulement après 48 fautes, soit un carton toutes les 24 fautes.

Rappelons que l’Argentine est la tenante du titre, ayant remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar, pour un troisième sacre après 1978 et 1986.