Un carton rouge suivi d'un but : un geste étrange écarte le gardien d'Al Ahli du clasico face à Al Shabab

Abdulrahman Al-Sanbi, le gardien d'Al-Ahli, a été expulsé lors du petit Clasico face à Al-Shabab en Roshn Saudi League, à cause d'un geste étrange.

Al-Ahli s'est déplacé chez Al-Shabab, ce vendredi, sur la pelouse du SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée du championnat de Roshn League.

À la 22e minute de la rencontre, le Brésilien Ricardo Matias, attaquant d'Al-Shabab, s'est retrouvé en position idéale face au but d'Abdulrahman Al-Sanbi depuis le milieu de terrain, poussant le gardien d'Al-Ahli à sortir de ses cages.

Matias a frappé le ballon directement vers le but, et Al-Sanbi a tenté de le repousser de la main, bien qu'il se trouvait hors de la surface de réparation, ce qui a conduit l'arbitre de la rencontre à lui brandir le carton rouge.

L'expulsion d'Al-Sanbi a placé son entraîneur néerlandais Marino Pusic dans l'embarras, d'autant qu'il n'avait pas inscrit le gardien sénégalais Édouard Mendy sur le banc des remplaçants.

Pusic a été contraint de faire entrer le jeune gardien Abdullah Abdu, au détriment du défenseur Rayan Hamed, qui était à l'origine du premier but inscrit par l'attaquant brésilien Ricardo Matias.

Dès son premier ballon, Abdullah Abdu a encaissé le deuxième but dans les filets d'Al-Ahli, par l'intermédiaire de l'ailier belge Yannick Carrasco, qui a transformé le coup franc obtenu par Al-Shabab à la suite de la faute fatale d'Al-Sanbi.