La décision de ne pas expulser le Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, lors de la rencontre face au Séville FC a provoqué une vaste polémique arbitrale, après que les joueurs du club andalou l'ont accusé d'avoir porté un coup de coude à Peque Fernández, dans une action où l'arbitre assistant vidéo n'est pas intervenu pour convoquer l'arbitre et lui faire revoir les images à l'écran.

Kike Salas, défenseur du Séville FC, a exprimé son désaccord avec cette décision lors de son intervention sur la chaîne « Movistar » à la pause, affirmant sa confiance dans le récit de son coéquipier concernant les détails de l'action, bien qu'il n'ait pas encore vu le ralenti avec clarté à ce moment-là.

Salas a déclaré : « Je pense que nous maîtrisions la rencontre jusqu'au but de Güler, alors qu'avant cela il avait frappé Peque du coude, ce que je considère comme une faute méritant un carton rouge évident. Il m'a dit qu'il l'avait clairement frappé du coude, et je lui fais confiance. Je vais regarder le ralenti maintenant, mais je ne sais pas pourquoi l'arbitre assistant vidéo n'est pas intervenu, ne serait-ce que pour revoir l'image. »

L'action remonte à la 22e minute, lorsque Peque a tenté de stopper un contre du Real Madrid, avant de tomber au sol suite à un mouvement du bras de Güler, ce qui a poussé les joueurs du Séville FC à entourer l'arbitre Busquets Ferrer pour protester contre ce qu'ils estimaient être un comportement violent passible d'expulsion.

La salle de la technologie d'assistance vidéo « VAR » a revu l'image, mais n'a pas trouvé de preuves filmées suffisamment claires pour justifier de convoquer l'arbitre à l'écran, les ralentis ne montrant pas précisément le point de contact ni ne déterminant l'intensité du coup. Sur cette base, Güler est resté sur le terrain sans recevoir de carton, tandis que les protestations qui ont suivi ont valu un avertissement à Huijsen et à Félix Correia.

La polémique s'est encore intensifiée après que Güler a inscrit le but de l'ouverture du score pour le Real Madrid à la 30e minute, d'une superbe frappe consécutive à une passe décisive de Diomande, offrant à la Maison Blanche l'avantage dans une rencontre marquée par les protestations incessantes des joueurs du Séville FC contre les décisions arbitrales.

L'affaire ne s'est pas arrêtée au but de Güler, puisque Kylian Mbappé a accentué l'avance du Real Madrid quelques minutes plus tard, au terme d'un bel effort individuel, l'action faisant ainsi l'objet de débats quant à l'influence de la décision arbitrale sur le cours de la rencontre, d'autant que le Séville FC estimait que l'expulsion du joueur turc aurait changé les données du match.