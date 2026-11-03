« Un capitaine doit être différent » : Mourinho adresse un message fort à Fede Valverde, star du Real Madrid, et confirme sa décision concernant Vinicius pour le match contre l’AEK

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Jose Mourinho a exhorté Federico Valverde à accepter les sacrifices qu’exige le rôle de capitaine du Real Madrid, alors que le géant espagnol se prépare à un match délicat de Ligue des champions face à l’AEK Athènes. Avant le déplacement en Grèce, l’entraîneur portugais a également précisé ses intentions concernant la titularisation de Vinicius Junior en attaque et livré une réflexion empreinte de tristesse sur la disparition tragique du footballeur espagnol Jesus de Miguel.

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Mourinho demande à Valverde de se sacrifier en tant que capitaine

Getty Images

Lors de la conférence de presse d’avant-match à Athènes, Mourinho a livré un message clair sur le leadership et la polyvalence de Federico Valverde. L’entraîneur du Real Madrid a souligné que le statut de capitaine du club de l’Uruguayen exige de lui qu’il fasse passer les besoins tactiques de l’équipe avant ses préférences, notamment compte tenu des contraintes actuelles de l’effectif. Alors que des absences se profilent en défense, Mourinho a laissé entendre que Valverde devait être prêt à quitter son poste de prédilection si l’intérêt collectif l’exigeait au cours de cette période européenne chargée.

« Je considère Fede comme un joueur extrêmement important pour l’équipe, a expliqué aux médias l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United. Le fait d’être capitaine du Real Madrid l’amène à regarder autour de lui différemment. Quand on est capitaine, on doit être différent. C’est une responsabilité et je pense que cela l’amènera à jouer là où son équipe et ses coéquipiers auront besoin de lui. C’est ce qu’est un capitaine à mes yeux, et c’est pourquoi je suis convaincu que jouer à n’importe quel poste ne posera pas de problème à Fede. Si l’on a besoin de lui au poste d’arrière gauche, il le fera en raison de sa responsabilité de capitaine », a-t-il ajouté.

La profondeur de l’effectif et la titularisation de Vinicius Junior

Malgré ses éloges sur ce que Valverde peut apporter au poste de latéral, Mourinho a reconnu que le manque de profondeur au milieu de terrain devrait conduire le joueur à évoluer souvent à son poste habituel. Il a indiqué que, si l’équipe joue souvent mieux lorsque Valverde apporte son énergie sur le côté, la présence de seulement quelques milieux expérimentés, dont Tchouaméni, Camavinga, Bernardo et Thiago, impose de gérer soigneusement son temps de jeu entre les deux postes.

Abordant ensuite le secteur offensif, Mourinho a confirmé que Vinicius Junior serait titulaire face à l’AEK. « N’oubliez pas Brahim, Endrick... Nous avons beaucoup de joueurs de qualité à ces postes. Avoir beaucoup de joueurs n’est jamais un problème pour moi. Diomande peut jouer sur les deux ailes, Brahim aussi, Endrick à droite, mais également à gauche... Parmi eux tous, Vini est le joueur le mieux adapté pour jouer sur l’aile gauche. Nous le savons », a expliqué l’entraîneur lors de la conférence de presse.

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Hommages à De Miguel et ambitions en Ligue des champions

La nouvelle de la mort de Jesus de Miguel a sensiblement assombri l’atmosphère de la conférence de presse. Mourinho a commencé son intervention en exprimant sa stupeur face à cet événement et en présentant ses condoléances à la famille et aux amis du défunt. Il a évoqué la difficulté que représente pour tous les acteurs du football professionnel une telle tragédie sur le terrain, en soulignant ses conséquences psychologiques pour les autres joueurs. Visiblement affecté par la nouvelle, l’entraîneur a décrit un « moment très compliqué » pour l’ensemble du monde du football, qui tente de faire face à la perte d’un collègue.

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Lorsque la discussion est revenue sur la Ligue des champions, Mourinho a gardé les pieds sur terre malgré la perspective de remporter le trophée avec un troisième club différent. Déjà vainqueur de la compétition européenne avec Porto et l’Inter, il a reconnu le prestige que représenterait un sacre avec Madrid, tout en insistant sur la nécessité de se concentrer sur l’échéance immédiate.

« La réalité, c’est qu’il nous faut encore des points pour nous qualifier. Nous sommes proches des barrages, mais pas d’une qualification directe pour les huitièmes de finale », a-t-il averti. Il a conclu la séance avec une pointe d’ironie caractéristique, suggérant qu’il faut trois ans pour que le meilleur de son travail porte pleinement ses fruits dans un club.