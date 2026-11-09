Malgré le début positif de Zinedine Zidane à la tête du staff technique de l'équipe de France, le calme apparent au sein du camp des Bleus ne reflète pas la réalité de l'ambiance en coulisses, après que des rapports de presse ont révélé une série de crises organisationnelles et de différends internes, allant jusqu'à des échanges verbaux entre membres du staff administratif, et l'octroi d'un congé maladie à l'un des responsables à la suite de l'escalade du conflit avec son collègue.

Selon le site français "Foot Mercato", rapportant les propos du journal "L'Équipe", les premiers mois du mandat de Zidane ont été marqués par des turbulences internes, malgré les bons résultats obtenus par l'équipe sous sa direction, à savoir trois victoires et un match nul lors de ses quatre premières rencontres.

L'équipe de France se prépare à disputer la nouvelle trêve internationale, après l'arrivée des joueurs au centre de Clairefontaine ce lundi, en vue d'affronter l'Italie jeudi soir, avant le match contre la Belgique, dans un rassemblement que Zidane espère mettre à profit pour poursuivre le développement de l'équipe et ancrer ses idées techniques, notamment avec l'arrivée de plusieurs nouveaux visages, parmi lesquels Pablo Pagis et Saël Kumbedi.

Mais le journal "L'Équipe" a mis en lumière une ambiance tout à fait différente en coulisses, soulignant que les problèmes ne concernent pas uniquement les résultats ou les aspects techniques, mais s'étendent à la manière de gérer certains dossiers organisationnels et les affaires du personnel au sein de la sélection.

La trêve internationale de septembre dernier avait connu une série d'erreurs organisationnelles embarrassantes, notamment l'affaire de la chaussette lors du match contre la Belgique, qui avait entraîné un retard au coup d'envoi de la rencontre et l'imposition d'une amende de 10 000 euros à la Fédération française de football, en raison de l'utilisation d'un bandeau d'une couleur non conforme au règlement.

Cette période avait également été marquée par d'autres situations ayant semé la confusion, après que Kylian Mbappé est apparu tenant seul le drapeau turc à l'entrée des deux équipes sur la pelouse, tandis que Michael Olise a dû retirer le plot d'échauffement laissé sur le terrain après l'exécution des deux hymnes nationaux lors du match contre l'Italie, et que Zidane n'a pas pu entendre le début de l'hymne national français à İzmit.

Les crises ne se sont pas limitées aux erreurs apparues devant les caméras, L'Équipe ayant révélé un vif différend entre deux responsables du matériel, qui a dégénéré en un violent échange verbal, poussant l'un d'eux à obtenir un congé maladie.

Il s'agit de Bastien Giray, responsable de l'équipement de l'équipe première, qui a été promu après avoir travaillé avec l'équipe de France des moins de 21 ans, et de Kamel Lahlou, dont le journal a indiqué que sa relation étroite avec Fabien Barthez a joué un rôle pour faciliter sa nomination à son poste administratif.

Selon le rapport, un vif échange verbal a éclaté entre les deux parties lors de leur première réunion, et la tension est montée à un stade où Giray a eu le sentiment que son collègue était sur le point de s'en prendre physiquement à lui, ce qui l'a poussé à signaler l'incident aux responsables.

Malgré la gravité des accusations, aucune intervention décisive n'a eu lieu pour désamorcer la crise, selon ce qu'a rapporté le journal, ce qui a suscité le mécontentement de Giray, qui estimait que ses supérieurs évitaient de prendre une position claire par crainte de contrarier certains proches de Zidane, avant d'obtenir par la suite un congé maladie.

Lors du rassemblement de novembre en cours, Julien Mimeto, ancien directeur technique de l'équipe de France des moins de 21 ans, aura pour mission de pallier l'absence de Giray.

Restructuration au sein de la Fédération française

Les changements administratifs se sont étendus à d'autres dossiers au sein de la Fédération française de football, qui a publié une annonce interne pour rechercher un adjoint au directeur de l'équipe Laurent George, en parallèle à la préparation d'une réorganisation du poste de responsable de la sécurité, à la suite des accusations portées contre Mohamed Sanhaji.

Ces développements soulèvent des points d'interrogation sur les mécanismes de gestion et d'organisation au sein de l'équipe de France, qui compte une élite des plus grandes stars du football mondial, mais fait face à des défis qui ne concernent pas seulement le rectangle vert.

Entre le début prometteur de Zidane et les turbulences qui se révèlent peu à peu en coulisses, la mission du technicien français paraît plus vaste que la simple construction d'une équipe capable de rivaliser, puisqu'il lui sera également demandé de travailler dans un climat stable, loin des différends qui menacent de disperser la concentration au sein du camp des Bleus.