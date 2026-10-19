Le Portugais Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain, a assuré qu'il ne craignait pas d'affronter Lamine Yamal, la star du Barça, lors de la rencontre entre les deux équipes, demain mardi, dans le cadre de la Ligue des champions.

Le journal Marca a publié les déclarations de Vitinha lors de la conférence de presse d'avant-match, où il a déclaré : « Yamal est l'un des meilleurs joueurs, et ce qu'il produit actuellement est bluffant ; c'est un joueur exceptionnel, mais nous ne le craignons pas. »

Et d'ajouter : « Il serait injuste de ne parler que de Lamine Yamal lorsqu'on évoque le Barça, car l'équipe catalane compte un grand groupe de joueurs de talent. »

Il a poursuivi : « Il est trop tôt pour dire que la rencontre de demain est une finale avant l'heure. La situation actuelle ne sera pas celle du mois de mai, mais nous disputons toujours un grand match. »

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Vitinha a insisté : « Le Paris Saint-Germain et le Barça figurent parmi les meilleures équipes d'Europe, et je pense que le Bayern Munich s'ajoute à eux également ; il y a toujours une envie de disputer de tels matchs. »

Au sujet de la situation de Kvaratskhelia, il a commenté : « Tout le monde connaît toujours des hauts et des bas. Et ce qui arrive à un ou deux joueurs ne dure pas toute la saison. J'espère que nous serons tous à notre meilleur niveau demain. »

Il a souligné : « Comment arrêter le milieu de terrain du Barça ? Nous verrons ce qui se passera, mais nous devons livrer une prestation de qualité car ils vont nous presser. Nous avons livré une bonne prestation face à Manchester City en première mi-temps. »

Il a ajouté : « Nous verrons laquelle des deux équipes parviendra à maîtriser davantage le match. Mais nous sommes face à deux équipes qui veulent chacune imposer leur mainmise sur le déroulement du jeu, ce qui est difficile lorsque les deux équipes pratiquent un pressing élevé. »

Il a assuré : « Ousmane Dembélé est devenu le leader de l'équipe depuis longtemps. Et dans ce genre de matchs, il nous rend plus forts grâce à ce qu'il apporte ; c'est un joueur unique en son genre. Et nous savons tous ce dont il est capable. »

Vitinha a ajouté : « Je peux encore évoluer et m'améliorer, comme me le répète toujours mon entraîneur Luis Enrique, mais j'ai beaucoup progressé, et je suis fier de ce que nous proposons à Paris. C'est ma cinquième saison ici, et j'espère que nous continuerons ainsi et que nous continuerons à enchaîner les victoires. »

Au sujet du Ballon d'Or, il a commenté : « J'estime que Harry Kane, Mbappé, Yamal et Olise méritent de concourir pour le trophée, mais je pense que l'attribuer à l'un des joueurs de Paris serait le choix le plus juste. »