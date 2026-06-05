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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Bart DHanis

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Un cador du football européen s’intéresse de près à Michael Olise et serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour s’attacher ses services

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Real Madrid

Selon Fabrizio Romano, Florentino Pérez envisage de recruter Michael Olise au Bayern Munich lors du mercato estival.

Plus tôt dans la journée, Pérez, fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid, annonçait un budget de 150 millions d’euros pour recruter un seul joueur cet été.

Il a toutefois exclu un joueur de Premier League, ainsi qu’Erling Haaland et Olise lui-même. La presse espagnole s’est alors livrée à toutes sortes de spéculations.

Les noms de Vitinha et João Neves ont circulé, mais Romano affirme qu’il s’agit bien d’Olise.

Le directeur du Bayern, Uli Hoeneß, a pourtant déjà affirmé dans une interview qu’Olise n’était pas à vendre, « même pas pour deux cents millions d’euros ».

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros, Olise s’est rapidement imposé.

La saison dernière, il a disputé 51 matchs pour le Rekordmeister, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives.

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