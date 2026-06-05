Un cador du football européen s’intéresse de près à Michael Olise et serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour s’attacher ses services

Selon Fabrizio Romano, Florentino Pérez envisage de recruter Michael Olise au Bayern Munich lors du mercato estival.

Plus tôt dans la journée, Pérez, fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid, annonçait un budget de 150 millions d’euros pour recruter un seul joueur cet été.

Il a toutefois exclu un joueur de Premier League, ainsi qu’Erling Haaland et Olise lui-même. La presse espagnole s’est alors livrée à toutes sortes de spéculations.

Les noms de Vitinha et João Neves ont circulé, mais Romano affirme qu’il s’agit bien d’Olise.

Le directeur du Bayern, Uli Hoeneß, a pourtant déjà affirmé dans une interview qu’Olise n’était pas à vendre, « même pas pour deux cents millions d’euros ».

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros, Olise s’est rapidement imposé.

La saison dernière, il a disputé 51 matchs pour le Rekordmeister, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives.