Un cador de la Premier League courtise Robert Lewandowski, mais une embûche menace encore le transfert

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Manchester United s’intéresse de près à Robert Lewandowski, libre de tout contrat après son départ du FC Barcelone.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les « Red Devils » suivent de près la situation de l’international polonais, alors qu’ils cherchent un avant-centre confirmé capable d’apporter immédiatement son expérience, en complément du Slovène Benjamin Sesko, dans le cadre du projet offensif du club.

L’international polonais est très apprécié à Old Trafford, notamment après son parcours exceptionnel avec le Barça, où il a disputé 193 matchs et inscrit 120 buts en quatre saisons.

L’attrait de découvrir la Premier League, où il n’a jamais évolué, pourrait également inciter le buteur à relever ce nouveau défi.

Néanmoins, le dossier est loin d’être bouclé : les exigences salariales du joueur constituent pour l’instant le principal obstacle à un accord.

Selon plusieurs sources, les dirigeants mancuniens ne souhaitent pas lui proposer un salaire équivalent à celui qu’il touchait en Catalogne, ce qui ralentit les discussions et laisse toutes les options ouvertes.

D’autres prétendants, notamment en MLS (avec Chicago Fire en pole) et en Arabie saoudite, où les pétrodollars permettent des offres mirobolantes, surveillent aussi la situation.

Face à ces multiples options, l’avenir de l’attaquant expérimenté demeure incertain, et sa décision finale pourrait prendre encore plusieurs semaines.