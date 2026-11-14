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Abdelmawgood Samir
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Un cadeau pour la Libye et une opportunité pour la Tunisie : l'Ouganda freine le Botswana dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations

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L'Ouganda a fait match nul face au Botswana sur le score d'un but partout, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade de la ville de Hoima, dans le cadre de la troisième journée du groupe 8 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Les locaux ont gâché l'occasion de renforcer leur place de leader, en se contentant d'un seul point malgré leur avantage en début de rencontre, tandis que le Botswana est reparti avec un match nul précieux à l'extérieur, qui a rebattu les cartes de la course aux billets de qualification.

La sélection ougandaise a entamé le match avec une pression offensive intense, cherchant à marquer un but précoce qui lui donnerait l'avantage, tandis que le Botswana s'appuyait sur sa solidité défensive et tentait de contenir l'élan des locaux.

L'organisation défensive des visiteurs n'a pas résisté longtemps face aux tentatives ougandaises, mais les locaux n'ont pas réussi à exploiter leur supériorité offensive, offrant ainsi à leur adversaire l'occasion de revenir dans le match.

La sélection du Botswana a réussi à égaliser à la 30e minute par l'intermédiaire de Loosaka Ratshoukodou, qui a conclu avec succès une action organisée partie d'un coup de pied arrêté, ramenant le match à son point de départ.

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Ce but a donné aux visiteurs une impulsion importante pour poursuivre la confrontation avec confiance, après avoir exploité l'une des occasions organisées, plutôt que de se contenter d'un repli défensif face à la pression de la sélection ougandaise, qui avait perdu l'avantage de son avance.

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17 nov. 2026

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La sélection ougandaise a encaissé un coup dur cinq minutes avant la fin de la première période, après que son gardien de but Denis Onyango a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure au mollet.

Le staff technique a fait entrer Kingdom Osei à sa place, le gardien remplaçant achevant ainsi le match à un moment délicat, tandis que les locaux n'ont pas réussi à reprendre l'avantage avant la pause, la première période s'achevant sur un match nul d'un but partout.

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Dès le début de la seconde période, l'Ouganda a poursuivi ses tentatives offensives à la recherche d'un deuxième but qui lui donnerait les trois points, et a bien failli parvenir à ses fins à la 60e minute.

Bugiri a participé à la construction d'une occasion prometteuse, mais il a tardé à transmettre le ballon à son coéquipier Bobosi Byaruhanga, qui était en bonne position pour marquer, avant que l'action ne se termine par une frappe de ce dernier loin du but, les locaux laissant filer une occasion importante.

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Dans les dernières minutes, la sélection ougandaise a intensifié sa pression offensive pour tenter de conclure la confrontation, mais elle s'est heurtée au bloc défensif organisé du Botswana, qui a rendu difficile la percée des lignes et l'accès au but.

Les visiteurs ont maintenu leur discipline jusqu'au coup de sifflet final, préservant ainsi le match nul et récoltant un point à l'extérieur, tandis que l'Ouganda a laissé passer l'occasion de décrocher une victoire qui lui aurait offert un plus large avantage en tête du groupe.

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Avec ce résultat, la sélection ougandaise a porté son total à 5 points, en tête du huitième groupe, tandis que le Botswana a atteint les 3 points et occupe la troisième place, après avoir fait match nul lors de ses trois rencontres.

Ce résultat a profité à la sélection libyenne, forte de ses quatre points, après sa victoire sur la Tunisie (qui possède deux points) sur le score de deux buts à zéro, hier vendredi. Elle dispose désormais d'une occasion de renforcer sa position et d'arracher le deuxième billet de qualification, l'Ouganda ayant d'ores et déjà assuré sa qualification en tant que l'un des pays hôtes du tournoi.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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