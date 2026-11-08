Un cadeau pour l'Inter : Naples freine la Lazio et un record historique pour les deux clubs de Rome

Naples a offert un précieux cadeau à l'Inter Milan, après avoir concédé le match nul 1-1 face à son hôte la Lazio, lors de la rencontre de la 11e journée du championnat italien. Un résultat qui met fin à la série de victoires de l'équipe de l'entraîneur Gennaro Gattuso et offre à ses poursuivants l'occasion de réduire l'écart dans la course à la première place.

La Lazio a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Davide Frattesi à la 28e minute, avant qu'Alfonso Pedraza (joueur de la Lazio) n'égalise pour Naples en début de seconde période, la rencontre s'achevant sur un partage des points entre les deux équipes.

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La Lazio a porté son total à 29 points, conservant la tête du classement et son bilan vierge de toute défaite, mais elle a laissé filer deux points après une série de 6 victoires consécutives. De son côté, l'Inter, qui compte 25 points et un match en moins, pourra réduire l'écart à un seul point en cas de victoire aujourd'hui face à Côme.

Malgré le faux pas de la Lazio, la journée a offert un exploit historique aux deux clubs de la capitale italienne, après que le réseau de statistiques « Opta » a révélé que, pour la première fois dans l'histoire du championnat italien, deux équipes de la même ville, la Roma et la Lazio, parvenaient à rester invaincues lors des 11 premiers matchs d'une même saison.

Les deux clubs de la capitale signent un départ exceptionnel lors de la saison 2026-2027, sous la houlette des entraîneurs Gattuso et Gasperini.

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