Un cadeau empoisonné… Henry met en garde Zidane contre la succession de Deschamps

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, n’a plus que deux matchs à disputer à la tête de l’équipe de France.

Après avoir conduit les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde grâce à une victoire 2-0 contre le Maroc, il les mènera soit en finale, soit en match pour la troisième place, puis affrontera le vainqueur d’Espagne-Belgique.

Après quoi, il tournera la page d’un mandat entamé en 2012 pour passer le relais à son ancien coéquipier à la Juventus et en équipe de France, Zinedine Zidane.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite, Zidane demeure le candidat le plus en vue pour prendre la relève.

Mais la tâche s’annonce ardue : la légende Thierry Henry estime que succéder à Deschamps constitue un défi de taille, voire un « cadeau empoisonné ».

Foot Mercato a relayé ses propos tenus sur FOX Sports : « Il sera difficile pour nous de remplacer Deschamps. »

Il a ajouté : « On a souvent entendu dire que Deschamps avait de la chance. Cela n’a absolument rien à voir avec la chance. La récompense vient du risque pris. »

Il a ajouté : « Deschamps a pris beaucoup de risques, mais ce furent toujours des risques calculés, car il est loin d’être naïf. Croyez-moi, c’est un fin stratège. »

L’ancien attaquant a enfin souligné que Deschamps a été « le premier dans presque toutes les réussites de la France », adressant ainsi un message sans équivoque à Zidane sur l’ampleur de la responsabilité qui l’attend s’il prend les rênes des Bleus.