Un cadeau du ciel pour les Pharaons… L’équipe d’Iran sera-t-elle perturbée par la crise entre les Gardiens de la Révolution et les États-Unis ?

Dans un contexte de tensions politiques croissantes entre Téhéran et Washington, un nouveau contentieux vient assombrir la Coupe du monde : les États-Unis accusent la délégation iranienne d’avoir tenté d’introduire sur son sol une personne soupçonnée d’avoir des liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique.

Téhéran a démenti ces accusations « odieuses et discriminatoires », assurant qu’aucun membre de la délégation n’avait de lien avec le Corps des gardiens de la révolution islamique.

Selon ESPN, des responsables américains affirment que la délégation iranienne a tenté d’introduire un individu suspect à Los Angeles, entraînant le refus de visas pour plusieurs membres de la délégation.

Cette affaire survient alors que l’équipe nationale égyptienne de football se prépare à affronter son homologue iranienne lors de la troisième journée de la phase de groupes (groupe 7) de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe grâce à leur victoire 3-1 sur la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée et à leur match nul inaugural contre la Belgique.

L’Iran, de son côté, arrive avec un match nul obtenu face à la Belgique et voit ses chances de qualification encore en suspens.

La Fédération iranienne de football a, pour sa part, publié un communiqué démentant catégoriquement ces allégations et affirmant qu’elles perturbent les préparatifs de l’équipe nationale ainsi que ses plans de voyage.

Le texte ajoute que ces « restrictions arbitraires » ont exacerbé les tensions logistiques et politiques autour de la campagne iranienne, précisant que l’équipe, actuellement au Mexique, rencontre déjà des difficultés récurrentes pour se déplacer vers ses lieux de match aux États-Unis.

Ce contentieux survient à un moment délicat, alors que les tensions politiques entre Téhéran et Washington s’accentuent, jetant une ombre sur le volet sportif.